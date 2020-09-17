Fujitsu предлагает профессиональное обучение и упрощенную процедуру сертификации

17 сентября 2020, 13:45

Fujitsu объявила о дальнейшем упрощении аккредитации в рамках программы SELECT Partner Program и об обучении партнеров в соответствии с их конкретными интересами.

В обновленной программе отменен срок действия статуса Expert и больше внимания уделяется индивидуальным потребностям партнеров, что позволяет гарантировать получение навыков, необходимых для успешного развития бизнеса и удовлетворения меняющихся требований своих заказчиков.

Партнерская программа Fujitsu SELECT Partner Program создана для того, чтобы помочь партнерам по продажам стать для своих заказчиков не простобизнес партнерами, а доверенными консультантами в области передовых информационных технологий. Она позволяет участникам получить новые профессиональные навыки, чтобы поддержать своих заказчиков при реализации проектов цифровой трансформации. Точное соответствие изменяющимся требованиям партнеров подтверждено матрицей лидеров Canalys (Canalys Channel Leadership Matrix), в которой Fujitsu 3 год подряд получает статус «Чемпиона». Последнее обновление в правилах аккредитации призвано гарантировать, что каждый партнер получает оптимальное сочетание поддержки и обучения, которые необходимы им для успешного преобразования собственных бизнес-моделей.



В последней версии программы Fujitsu SELECT Partner Program отменен срок аккредитации статуса Expert. Таким образом сертификация каждого профиля SELECT Profile будет действовать до тех пор, пока не будет обновлена учебная программа. После выпуска новой версии учебной программы партнерам будет предложено обновить свою сертификацию. Для партнеров преимущества заключаются в отсутствии необходимости проходить повторное обучение и в возможности повышения квалификации в соответствии с будущими направлениями деятельности компании.



Как говорит Фернанда Катарино (Fernanda Catarino), руководитель по развитию каналов продаж в Европе компании Fujitsu: «Поскольку мы стремимся поддержать развитие бизнеса участников программы Fujitsu SELECT, мы предлагаем персонализированные планы обучения, в которых особое внимание уделяем профессиональным навыкам, которые действительно нужны нашим партнерам. Кроме того, мы отказались от многих исключительно формальных требований, которые характерны для многих традиционных программ аккредитации. Это дает возможность нашим партнерам добиваться успеха, используя имеющиеся у них компетенции для удовлетворения требований своих заказчиков и предоставления все более сложных решений».



В основе этого подхода лежит новая инициатива по обучению, ориентированная на партнеров: в результате, партнеры получают профессиональные навыки, которые позволяют им использовать методы стимулирования продаж на основе решений и выступать в качестве доверенных консультантов по цифровым технологиям. Новая стратегия обучения объединяет в себе классическую методику продаж (Как продавать) и интенсивное обучение по продуктам Fujitsu (Что продавать) и реализуется посредством онлайн обучения, обучения под руководством виртуального инструктора и практических занятий.



В программе участвует каждый участник SELECT Circle, совместно с Fujitsu разрабатывая индивидуальный, персонализированный план обучения. Этот план предназначен для удовлетворения конкретных бизнес-приоритетов партнера и получения аккредитации в соответствующих областях – например, в сфере гибридных облачных сред, гиперконвергентных инфраструктур или защите данных, а также по таким направлениям, как Искусственный интеллект, Интернет вещей и определенные вертикальные рынки.



Обучение всех участников программы SELECT осуществляется в рамках Fujitsu SELECT Academy. Партнерская академия предлагает варианты онлайн-обучения как в реальном времени, так и по запросу по самым разным темам. Начиная интенсивным обучением по продуктам Fujitsu, заканчивая курсами по навыкам продаж и техническому обучению. Кроме того, в рамках платформы TechCommunity планируется организация еженедельных углубленных обсуждений различных технических вопросов, а также серии вебинаров по продажам. Это позволит ИТ-специалистам и специалистам по продажам реализовать весь свой потенциал в рамках проектов цифровой трансформации своих заказчиков.