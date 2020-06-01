Новый мощный онлайн-инструмент Fujitsu помогает упростить настройку

1 июня 2020, 16:15

Партнеры Fujitsu получили возможность оптимизировать и ускорить подготовку подробных расчетов и адаптировать конфигурации заказчиков с помощью нового онлайн-инструмента.

Fujitsu WebArchitect разработан для того, чтобы предоставлять партнерам самую актуальную информацию о продуктах, ценах и конфигурациях. Новую разработку можно использовать на любом устройстве, подключенном к сети интернет.



Новая платформа Fujitsu WebArchitect основана на функциональности популярного инструмента SystemsArchitect, который она призвана заменить, предоставляя тысячам партнеров мгновенный и удобный доступ к новейшей информации о продуктах и ценах. WebArchitect позволяет партнерам легко настраивать конфигурацию даже самых сложных, специализированных решений в соответствии с конкретными требованиями заказчиков и делать это с любого подключенного к интернету устройства. Новая разработка содержит информацию обо всем портфеле продуктов Fujitsu, от высокопроизводительных ноутбуков до сложных инфраструктур предприятия и центра обработки данных, и включает функцию мастера настройки, которая предоставляет полезные рекомендации, если в предварительной версии конфигурации отсутствует важный системный компонент.



Как говорит Фернанда Катарино (Fernanda Catarino), руководитель по развитию каналов продаж в Европе компании Fujitsu: «Основные принципы нашей программы SELECT – максимально упростить для партнеров ведение бизнеса. Для достижения этой цели Fujitsu стремится предоставить компаниям поддержку для адаптации в условиях активного развития цифровых технологий. Fujitsu продолжает вкладывать средства в специальные инструменты, помогающие нашим партнерам добиться успеха: каждый год мы инвестируем около 1,5 млн евро в оптимизацию работы наших каналов продаж. Последнее нововведение – это новый инструмент Fujitsu WebArchitect. В нем реализованы новые мощные функциональные возможности с сохранением всех преимуществ предыдущего инструмента SystemsArchitect. Мы уверены, что участники программы Fujitsu SELECT смогут еще проще получить доступ к информации о продукции, настроить конфигурацию систем, а также создать и поделиться отзывами заказчиков».



Fujitsu WebArchitect обеспечивает доступ к самой актуальной информации, начиная с простых конфигураций систем, компонентов и запасных частей и заканчивая автоматизированными помощниками по настройке подсистем питания и прокладке кабелей или сложными сценариями для стоек и центров обработки данных. База данных всегда содержит самую актуальную информацию о продукции.



Участники программы SELECT могут получать доступ к инструментам через портал для партнеров по продажам. Важной новой функцией WebArchitect является возможность обмениваться данными о конфигурациях и коммерческими предложениями с заказчиками. Эта функциональная возможность также может быть легко интегрирована в партнерские сайты или онлайн-магазины.



Чтобы партнеры по программе Fujitsu SELECT могли максимально использовать потенциал этого мощного нового инструмента, Fujitsu предоставляет обширные учебные ресурсы по WebArchitect. Они включают в себя живые демонстрации, рассказывающие о функциональных возможностях инструмента, в дополнение к рекомендациям по передовой практике.