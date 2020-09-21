ASUS представляет мини-ПК PN50 c поддержкой вывода изображения 8K (60 Гц)

Компания ASUS представляет мини-ПК PN50, ультракомпактный компьютер, обеспечивающий высокую производительность для широкого спектра домашних и деловых приложений.
Мини-ПК PN50 оснащен новейшими мобильными процессорами AMD Ryzen серии 4000 с графикой Radeon Vega 7 и поддерживает высокоскоростную память DDR4 3200 МГц. Он готов справляться с высокими нагрузками, и при этом благодаря компактным размерам идеально подходит для вариантов использования, в которых не удобны традиционные ПК – от цифровых вывесок до домашних кинотеатров.
Модель PN50 поддерживает вывод изображения на один монитор с разрешением до 8K (при 60 Гц) и на четыре монитора одновременно с разрешением до 4K (60 Гц). Она также может быть адаптирована для многочисленных коммерческих сценариев
использования благодаря наличию порта с настраиваемой конфигурацией. Беспроводной модуль стандарта Wi-Fi 6 (802.11ax) обеспечивает стабильный сигнал даже в условиях большого количества клиентов, а два порта USB-C поддерживают передачу данных и вывод изображения через интерфейс DisplayPort. Мини-ПК PN50 также оснащен встроенными фронтальными микрофонами для удобного голосового управления и инфракрасным датчиком, позволяющим пользователям управлять приложениями с помощью пульта дистанционного управления. Порт стандарта HDMI CEC позволяет включать мини-компьютер и выводить подключенный к нему дисплей из режима ожидания.
Мини-ПК ASUS PN50 оснащен новейшим мобильным процессором AMD Ryzen серии 4000. По сравнению с другими процессорами для мини-ПК аналогичного класса, они обеспечивают общее повышение производительности до 14%. Когда же дело доходит до многозадачности, процессор PN50 показывает себя как настоящий локомотив, демонстрируя рост производительности вплоть до 35%. Новинка также может похвастать высокоскоростной памятью DDR4 3200 МГц, которая в 1,3 раза быстрее, чем память DDR4 2400 МГц, обеспечивая превосходную производительность для повседневных вычислительных задач.
В ASUS PN50 используется встроенное графическое ядро AMD Radeon Vega 7, обеспечивающее повышение производительности более чем на 150% по сравнению с другими встроенными графическими решениями для мини-ПК.
Мини-ПК PN50 поддерживает вывод изображения 8K UHD при подключении к совместимому монитору через отдельный порт DisplayPort 1.4 или порт Type-C поддержкой режима DisplayPort. В частности, PN50 позволяет выводить 8K-изображение при частоте обновления до 60 Гц в режиме DisplayPort Dual-Mode (DP++).
Мини-ПК ASUS PN50 обладает широкими возможностями для подключения, предлагая порт USB 3.2 Gen 2 Type-C на передней панели с поддержкой спецификаций Battery Charging 1.2 и DisplayPort 1.4, порт USB 3.2 Gen 2 Type-C на задней панели с поддержкой DisplayPort 1.4 и конфигурируемый порт для поддержки устройств прошлых поколений, дополнительных дисплеев или нескольких сетевых подключений. Варианты конфигурации данного порта: COM, VGA, LAN и DisplayPort 1.4. Для подключения к современным беспроводным сетям PN50 оснащен модулем Wi-Fi 6 (802.11ax).
PN50 обладает современным дизайном, отличающимся четкими линиями и стильной матовой отделкой, поэтому легко впишется в домашнюю, офисную и коммерческую обстановку. Легкий и компактный, он может быть размещен практически в любом месте и даже закреплен на задней панели дисплея с помощью крепления VESA.
Удобная выдвижная конструкция шасси позволяет легко добавить или заменить твердотельный накопитель формата M.2, 2,5-дюймовый жесткий диск или память всего в два простых шага, используя лишь отвертку. Доступен также вариант конфигурации «barebone», предоставляющий потребителям максимальную гибкость подбора компонентов.
Мини-ПК ASUS PN50 обладает высокой энергоэффективностью, подтверждением чего является множество экологических сертификатов, включая Energy Star. Данная модель потребляет всего 10 Вт электроэнергии в режиме ожидания и работает очень тихо: уровень шума в режиме ожидания составляет всего 21,9 дБА, а при полной нагрузке – 34,7 дБА.