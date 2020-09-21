ASUS представляет мини-ПК PN50 c поддержкой вывода изображения 8K (60 Гц)

21 сентября 2020, 16:45

Компания ASUS представляет мини-ПК PN50, ультракомпактный компьютер, обеспечивающий высокую производительность для широкого спектра домашних и деловых приложений.

Мини-ПК PN50 оснащен новейшими мобильными процессорами AMD Ryzen серии 4000 с графикой Radeon Vega 7 и поддерживает высокоскоростную память DDR4 3200 МГц. Он готов справляться с высокими нагрузками, и при этом благодаря компактным размерам идеально подходит для вариантов использования, в которых не удобны традиционные ПК – от цифровых вывесок до домашних кинотеатров.



Модель PN50 поддерживает вывод изображения на один монитор с разрешением до 8K (при 60 Гц) и на четыре монитора одновременно с разрешением до 4K (60 Гц). Она также может быть адаптирована для многочисленных коммерческих сценариев

использования благодаря наличию порта с настраиваемой конфигурацией. Беспроводной модуль стандарта Wi-Fi 6 (802.11ax) обеспечивает стабильный сигнал даже в условиях большого количества клиентов, а два порта USB-C поддерживают передачу данных и вывод изображения через интерфейс DisplayPort. Мини-ПК PN50 также оснащен встроенными фронтальными микрофонами для удобного голосового управления и инфракрасным датчиком, позволяющим пользователям управлять приложениями с помощью пульта дистанционного управления. Порт стандарта HDMI CEC позволяет включать мини-компьютер и выводить подключенный к нему дисплей из режима ожидания.Мини-ПК ASUS PN50 оснащен новейшим мобильным процессором AMD Ryzen серии 4000. По сравнению с другими процессорами для мини-ПК аналогичного класса, они обеспечивают общее повышение производительности до 14%. Когда же дело доходит до многозадачности, процессор PN50 показывает себя как настоящий локомотив, демонстрируя рост производительности вплоть до 35%. Новинка также может похвастать высокоскоростной памятью DDR4 3200 МГц, которая в 1,3 раза быстрее, чем память DDR4 2400 МГц, обеспечивая превосходную производительность для повседневных вычислительных задач.В ASUS PN50 используется встроенное графическое ядро AMD Radeon Vega 7, обеспечивающее повышение производительности более чем на 150% по сравнению с другими встроенными графическими решениями для мини-ПК.Мини-ПК PN50 поддерживает вывод изображения 8K UHD при подключении к совместимому монитору через отдельный порт DisplayPort 1.4 или порт Type-C поддержкой режима DisplayPort. В частности, PN50 позволяет выводить 8K-изображение при частоте обновления до 60 Гц в режиме DisplayPort Dual-Mode (DP++).Мини-ПК ASUS PN50 обладает широкими возможностями для подключения, предлагая порт USB 3.2 Gen 2 Type-C на передней панели с поддержкой спецификаций Battery Charging 1.2 и DisplayPort 1.4, порт USB 3.2 Gen 2 Type-C на задней панели с поддержкой DisplayPort 1.4 и конфигурируемый порт для поддержки устройств прошлых поколений, дополнительных дисплеев или нескольких сетевых подключений. Варианты конфигурации данного порта: COM, VGA, LAN и DisplayPort 1.4. Для подключения к современным беспроводным сетям PN50 оснащен модулем Wi-Fi 6 (802.11ax).PN50 обладает современным дизайном, отличающимся четкими линиями и стильной матовой отделкой, поэтому легко впишется в домашнюю, офисную и коммерческую обстановку. Легкий и компактный, он может быть размещен практически в любом месте и даже закреплен на задней панели дисплея с помощью крепления VESA.Удобная выдвижная конструкция шасси позволяет легко добавить или заменить твердотельный накопитель формата M.2, 2,5-дюймовый жесткий диск или память всего в два простых шага, используя лишь отвертку. Доступен также вариант конфигурации «barebone», предоставляющий потребителям максимальную гибкость подбора компонентов.Мини-ПК ASUS PN50 обладает высокой энергоэффективностью, подтверждением чего является множество экологических сертификатов, включая Energy Star. Данная модель потребляет всего 10 Вт электроэнергии в режиме ожидания и работает очень тихо: уровень шума в режиме ожидания составляет всего 21,9 дБА, а при полной нагрузке – 34,7 дБА.