Microsoft внедрит поддержку мыши и трекпада в приложения Word и Excel для iPad

30 сентября 2020, 12:45

На этой неделе Microsoft начала тестирование поддержки мыши и трекпада в бета-версиях приложений Word и Excel для iPad.

Новая функциональность была представлена в версии 2.42 каждого программного продукта. Они уже доступны через службу бета-тестирования Apple TestFlight.Использование мыши или трекпада существенно улучшит опыт использования офисных программ Microsoft на планшетных компьютерах Apple, сделав его более похожим на использование десктопных версий этих приложений. Однако есть и заметные отличия. При использовании трекпада курсор отображается на экране в виде круга, всплывающего только тогда, когда пользователь касается трекпада пальцем. При наведении на значки и другие элементы на экране, курсор в виде круга трансформируется соответствующим образом. Напомним, что поддержка мыши и трекпада появилась на планшетах Apple после обновления до iPadOS 13.4. Поддерживаются также клавиатуры, комбинированные с трекпадами, которые производятся как Apple, так и сторонними компаниями.Ранее Micriosoft заявляла, что поддержка мыши и трекпада станет доступна в приложениях Word, Excel и PowerPoint для iPad широкому кругу пользователей уже этой осенью.

(С) 3dnews.ru