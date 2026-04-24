Microsoft впроваджує "вайбворкінг" у Word, Excel та PowerPoint

24 апреля 2026, 11:15

Як повідомляє The Verge, тепер у цих програмах є Agent Mode, якому достатньо просто пояснити завдання, і штучний інтелект сам оформить і заповнить документ.

У Excel ІІ самостійно збирає формули, таблиці та аналізує дані.У Word ІІ пише текст, вносить правки та задає уточнювальні питання.У PowerPoint ІІ оновлює презентації та зберігає стиль.На додаток, з'являється бічна панель з діями агента у реальному часі – можна відстежити процес і за потреби підправити. Microsoft інтегрує ці нові функції Copilot як стандартний функціонал для підписників Microsoft 365 Copilot і Microsoft 365 Premium, а також вони доступні у планах Microsoft 365 Personal та Family.