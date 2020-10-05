Потенциальное IPO Ozon считаем хорошим драйвером роста для АФК "Система"

5 октября 2020, 9:15

Онлайн-ритейлер Ozon может в конце 2020 или начале 2021 года провести первичное публичное размещение акций на одной из бирж США.

Об этом вчера вечером сообщил ряд СМИ со ссылкой на свои источники в банковских кругах. Сегодня сам Ozon подтвердил эту информацию, сообщив, что направил в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) проект регистрационного заявления по форме F-1 о намерении провести IPO. При этом количество планируемых к размещению на бирже акций, а также их ценовой диапазон пока не определены. Вчера СМИ сообщали, что весь Ozon может быть оценен в $3–5 млрд.



Данное размещение может преследовать две основные цели. Во-первых, это привлечение средств для развития Ozon, который в последнее время растет очень стремительно. Напомним, что оборот от продаж (GMV) онлайн-ритейлера в I полугодии 2020 года увеличился в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 77,4 миллиарда рублей. Во-вторых, IPO — это получение оценки стоимости всего Ozon, что актуально для мажоритарных акционеров и, в частности, для АФК «Система». Напомним, что в конце сентября на Варшавской бирже провел IPO польский маркетплейс Allegro, который инвесторы оценили в 1,5 прогнозного GMV за 2020. Если применить аналогичный мультипликатор к Ozon, то стоимость российского онлайн-ритейлера составит чуть более $3 млрд. В таком случае доля АФК будет стоить порядка 100 млрд руб., что составляет примерно половину текущей капитализации «Системы». То есть для инвестиционного холдинга Владимира Евтушенкова это может быть очень хорошим драйвером для дальнейшего роста.



Акции АФК «Система» сегодня являются лидером роста среди индексных бумаг Московской биржи. В ходе торгов бумага дорожала на 6,7% до 23,38 руб., что является максимумом с февраля 2017 года.



5 аналитиков держат рекомендацию покупать акции АФК «Система», 0 — «держать», 0 — «продавать», свидетельствуют данные в терминале Bloomberg. 12-месячный косненсус-таргет составляет 24,84 руб/акц., что подразумевает потенциал роста на 7,5% относительно текущей цены.

