Ivi отложил IPO из-за закона об ограничении доли иностранцев

13 января 2021, 15:15

Российский онлайн-кинотеатр ivi отложил первичное размещение акций в США из-за законопроекта об ограничении доли иностранцев в аудиовизуальных сервисах.

Об этом пишет Forbes со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.Источники рассказали, что компания планировала провести IPO до конца января 2021 года. Один из них подчеркнул, что банки-организаторы должны были начать проводить встречи ещё с декабря 2020 года, рассказав потенциальным инвесторам о возможностях ivi и перспективах. Во второй половине января онлайн-кинотеатр хотел уже разместить ценные бумаги на бирже. По оценкам экспертов, при выходе ivi на IPO, компанию могли оценить на сумму от $800 млн до $1 млрд.Планы разрушили поправки депутата из "Единой России" Антона Горелкина, который предложил поправки об ограничении доли иностранцев в российских аудиовизуальных сервисах. Если доля их владений превысит 20 %, то компании придётся объяснять ситуацию на правительственной комиссии. Горелкин считает, что это поможет бороться с оффшорами и выводом денег за рубеж.Представители ivi отказались комментировать ситуацию. Близкий к компании источник заявил, что законопроект негативно влияет на возможность выхода компании на публичный рынок. Горелкин заявил, что в курсе выхода ivi на биржу США и подчеркнул, что кинотеатр не обращался к нему для решения вопроса.

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