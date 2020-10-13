Гарнитура HyperX Cloud Buds погружного типа проработает от аккумулятора до 10 ч

13 октября 2020, 13:15

Компания HyperX, игровое подразделение Kingston Technology, представила беспроводную гарнитуру Cloud Buds, использующую для обмена данными с источником сигнала подключение Bluetooth 5.0.



Новинка относится к погружному типу. При этом между модулями для левого и правого уха предусмотрено проводное соединение, а на кабеле располагается небольшой пульт управления.

Применены 14-миллиметровые излучатели с неодимовыми магнитами, обеспечивающие высокое качество звука. Заявленный диапазон воспроизводимых частот — от 20 Гц до 20 кГц.



Предусмотрен всенаправленный микрофон для осуществления телефонных переговоров. Аккумулятор обеспечивает до десяти часов работы на одной подзарядке. Для восполнения запаса энергии служит разъём USB Type-C.



Гарнитура выполнена в красно-чёрной цветовой гамме. Комплект поставки включает защитный чехол для ношения. Вес составляет приблизительно 28 граммов.