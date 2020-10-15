НАСА запускает приложение для исследования усталости в полете

15 октября 2020, 9:15

В рамках исследования усталости, а также влияния и рисков, которые она представляет для космических полетов, НАСА выпустило через Apple App Store приложение, которое поможет ученым изучать, что происходит в организме, когда усталость мешает человеку безопасно работать.

НАСА интересуется уровнем утомляемости и ее последующим влиянием на бдительность. Очевидно, что если вы астронавт, НАСА предпочло бы, чтобы вы не спали и находились в движении. Но при длительных полетах, таких как космические, космонавты устанут, и уровень бдительности будет разным. НАСА хочет знать, в какой момент уровень усталости может стать опасным.



Это заинтересовало FAA, поскольку они видят в нем практическое применение для пилотов, летящих ближе к Земле. НАСА делает приложение доступным для широкой публики, ориентированного на людей, работающих в отраслях, где утомляемость является проблемой. Это означает, что каждый имеет доступ к стандартизированному измерительному инструменту и методу, в конструкцию которых заложены годы передового лабораторного опыта.



Само приложение достаточно простое. Тест измеряет время реакции человека на визуальный сигнал. Как только числа начинают прокручиваться на экране, пользователь нажимает кнопку доминирующим большим пальцем. Цифры показывают время их реакции в миллисекундах, и когда люди начинают засыпать, они реагируют медленнее. Приложение также записывает, когда усталый человек использует неправильный большой или другой палец.