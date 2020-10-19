Новая клавиатура Base от Qumo

19 октября 2020, 14:15

Строгая классика, сочетающая в себе лаконичность, удобство и превосходное качество, а белая подсветка клавиш идеально подчеркивает завершенность дизайна.

Плоский корпус с прямыми гранями, высокопрофильные клавиши с четкой отработкой нажатия и надежная конструкция позволят использовать эту клавиатуру не один год.Благодаря лазерной прорезке символов раскладок все клавиши чётко читаются, даже при выключенной подсветке.Специально подобранный шрифт символов точно вписывается в общее восприятие устройства, а белая яркая подсветка добавляет футуристичный вид в стиле фильма "Трон".FN + "солнышко" активация функции "Дыхание"FN + "-/+" контроль частоты "Дыхания"FN + "солнышко" + ("солнышко" - увеличение/уменьшение яркости)