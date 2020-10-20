Оборудование Partizan победило в крупном тендере в Египте

20 октября 2020, 15:45

Partizan – известный бренд в сегменте систем видеонаблюдения и контроля доступа, с гордостью объявил о победе своего оборудования в крупном тендере Управления международного аэропорта г. Каир (Египет) на установку системы видеонаблюдения в пяти магазинах Duty Free и прилегающем офисном здании.

Профильные специалисты отрасли знают насколько сложно организовать безопасность любого международного аэропорта: огромные площади, многочисленный персонал, круглосуточное движение пассажиров. На таком объекте каждый день появляются десятки тысяч новых людей. Поэтому требования к системам безопасности в аэропортах чрезвычайно высоки.

Аэропорт Каира - самый крупный в стране и наиболее загруженный по пассажиропотоку. Ежегодно он обслуживает более 13 млн. человек. В связи с большой нагрузкой на магазины Duty Free в дневное время, все работы по монтажу проводились исключительно ночью.

Отдельно стоит отметить повышенные требования клиента к устанавливаемому оборудованию - вандалоустойчивые корпуса камер с минимальным выступом над поверхностью потолка, защитой от быстрого демонтажа и сверхпрочным противоударным стеклом на объективе каждой камеры.

Следуя пожеланиям заказчика, инженеры Partizan Security в сжатые сроки создали видеокамеры в тонком, но в тоже время высокопрочном корпусе со специальным бронированным стеклом. Эти уникальные модели ранее не использовались в других проектах. Уровень защиты и элегантный дизайн полностью отвечал требованиям заказчика.

В ходе проекта, в пяти магазинах Duty Free и в офисном здании аэропорта было установлено 90 IP камер 2Мп Full HD с профессиональной матрицей Sony Exmor. Для записи видео, которое необходимо хранить два месяца, использовались 32-канальные видеорегистраторы Partizan NVH-3252 Pro с дисковыми массивами в 16 жестких дисков и поддержкой RAID для гарантированной и бесперебойной записи.