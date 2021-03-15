Partizan STD-2MP – новая высокотехнологичная система контроля доступа

15 марта 2021, 15:15

Partizan – известный бренд в сегменте систем видеонаблюдения и контроля доступа объявил о наличии в Украине своего нового устройства расширенного управления доступом - STD-2MP.

Эта новинка – совершенно новый взгляд на то, какой должна быть современная автоматизированная система контроля доступа людей к различным общественным местам. STD-2MP представляет собой прибор расширенного управления доступом. Аппарат укомплектован различными функциями интеллектуального распознавания лиц и измерения температуры.

Одна из особенностей устройства – сопоставление температуры человека. Устройство принимает погоду во внимание. Это позволяет выполнить измерение максимально четко. STD-2MP фиксирует тепловые показатели, полученных от предыдущих посетителей, на основании которых вычисляет нормальные показатели на данный момент. Например, утром средняя температура посетителей составляла 36.2 градуса. Но день выдался жарким и солнечным. Поэтому к обеду люди “потеплели” до 37.2. В этом случае проблем с посещением заведения у вас также не будет.

Четкий анализ температуры человека с улицы – очень важная особенность Partizan STD-2MP, который устанавливается внутри зданий, где температура совсем другая. Реализованный в системе интеллектуальный алгоритм вычисляет номинальную нормальную температуру из общего человекопотока. Устройству достаточно проверить всего 3-х посетителей и в работу запускаются алгоритмы выявления лиц с аномальной температурой. Например, полученные показатели - 35.4-35.8. Вследствие сопоставления этих данных с реальной температурой тела результаты выглядят так - 36.4-36.8. Однако если температура тела человека 36,9 система выдаст предостережение, что такому человеку входить в здание запрещено, ведь в реальности температура его тела еще выше.

Помимо температурного скрининга, Partizan STD-2MP «научена» распознавать лица посетителей, причем, даже если они в маске или находятся за стеклянной дверью, вести учет посещений (в том числе регистрировать время прихода-ухода), ограничивать либо разрешать доступ, давать тревожный сигнал при нарушении. Эта система незаменима для учреждений с контролем доступа и общественных мест: коммерческих и жилых зданий, школ, академий и университетов, заводов, пограничных пунктов, аэропортов, вокзалов и мн. др.



https://www.youtube.com/watch?v=pbc1ZRx7IAg

Технические характеристики

• Матрица: 1/2.7" CMOS FullHD

• Разрешение: 2 Мп, 1920x1080

• Экран: 7” IPS

• Габариты: 154x271x56 мм

• Вес: 2100 г

• Сетевой интерефейс: RJ-45 (10/100Base-T)

• Аудио: встроенный микрофон

• Внутренняя память: 16 ГБ

• Выходной интерфейс: Wiegand 26/34, тревожный выход

• Электропитание: DC 12V/3A

• Материал корпуса: металл

• Температурный режим: 0 - +55 °C

• Другие особенности: определение высокой температуры, идентификация маски, распознавание лиц, выходной интерфейс Wiegand.

Гарантия - 3 года!

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