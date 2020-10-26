lifecell был официально признан хорошо известной торговой маркой

26 октября 2020, 10:45

Решением Коллегии Апелляционной палаты Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины торговая марка lifecell была признана хорошо известной.

Это решение еще раз официально подтвердило высокие позиции бренда lifecell на телеком-рынке.



Компании lifecell удалось доказать, что ее торговая марка вследствие длительного использования стала широко известной и узнаваемой среди потребителей Украины. В результате Коллегия Апелляционной палаты Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины признала торговую марку lifecell хорошо известной в Украине по состоянию на 15 января 2020 года для услуг «Мобильная телефонная связь» и «Предоставление доступа к мировой компьютерной сети».

Такой статус гарантирует бренду lifecell более полный объем и неограниченный срок правовой охраны, повышение уровня капитализации бренда и др.

«Среди сотен тысяч зарегистрированных в Украине торговых марок статус хорошо известной имеют всего лишь несколько сотен из них, то есть 0,1%. Мы гордимся этим статусом, который является результатом многолетней работы компании, направленной на предоставление качественных услуг нашим абонентам», ― комментирует Андрей Осипов, руководитель юридического департамента lifecell. ― Процесс признания торговой марки lifecell хорошо известной длился более года и требовал больших усилий. Однако, результат этого стоит: этим признанием были еще раз официально подтверждены высокие позиции бренда lifecell на рынке телекоммуникационных услуг».

Добавим, что хорошо известная торговая марка имеет определенные преимущества перед обычными зарегистрированными торговыми марками:

- Значительно высшая ценность торговой марки как нематериального актива;

- Возможность запрета использования хорошо известной торговой марки при продвижении товаров и услуг, неоднородных по сравнению с теми, для которых она признана хорошо известной;

- Свидетельство торговой марки, которая признана хорошо известной, не требует продолжения и т. д.