Топ 3 смартфона конца 2020 года до четырех тысяч гривен

13 ноября 2020, 11:09

Если ещё несколько лет назад в цене до четырех тысяч гривен было только пластиковое не понять что, то уже сегодня бюджетные телефоны по характеристикам практически наравне со флагманами. У них, как и у флагманов есть NFS, стеклянный корпус, неплохой процессор, и даже беспроводная зарядка (не у всех, но есть). В этой статье мы отметим топ три самых популярных телефона до четырех тысяч гривен на сегодня.

Данный смартфон был представлен китайской компанией xiomi на конец 2019 года первого октября, и до сих пор остаётся в интересе у покупателей. Стоит он всего от 3500 грн, зато по характеристикам на все 5 тысяч.

IPS экран размером 6,22 дюйма позволит смотреть фильмы и видеоролики в Full HD качестве.

Высоко ёмкая батарея в 5000 ma/ч позволит вам не беспокоиться о наличии рядом с вами розетки.

Камера в 12 Мп даст вам возможность снимать фото и видео в высоком качестве.

Данный смартфон можно порекомендовать как подарок ребёнку на новый год, или себе при относительно небольшом бюджете.

Корейский бренд Samsung, редко баловал нас дешёвыми новинками, но в декабре 2019 года порадовал нас бюджетным телефоном Samsung Galaxy 01. Из особенностей у смартфона есть мощный восьми ядерный процессор и красивый разноцветный корпус. К сожалению у телефона мало оперативной памяти (всего два гигабайта) и слабая батарейка в 3000 м/ч. В остальном всё более или менее нормально.

Данный смартфон также можно порекомендовать к подарку ребёнку на новый год и себе, если с основным телефоном проблемы, ведь купить его можно всего от двух тысяч гривен.

Данный смартфон был выпущен в июле 2016 года, но до сих пор остаётся популярен. Телефон получил три гигабайта оперативной памяти и неплохой восьми ядерный процессор и большой шести дюймовый IPS экран. Из минусов можно отметить только маленькую батарейку в 3020 ma/ч. Стоит он на сегодняшний день около три с половиной тысяч гривен.

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