Топ 3 смартфона конца 2020 года до четырех тысяч гривен

Если ещё несколько лет назад в цене до четырех тысяч гривен было только пластиковое не понять что, то уже сегодня бюджетные телефоны по характеристикам практически наравне со флагманами. У них, как и у флагманов есть NFS, стеклянный корпус, неплохой процессор, и даже беспроводная зарядка (не у всех, но есть). В этой статье мы отметим топ три самых популярных телефона до четырех тысяч гривен на сегодня.
Смартфон Xiomi redmi 8
Данный смартфон был представлен китайской компанией xiomi на конец 2019 года первого октября, и до сих пор остаётся в интересе у покупателей. Стоит он всего от 3500 грн, зато по характеристикам на все 5 тысяч.
- IPS экран размером 6,22 дюйма позволит смотреть фильмы и видеоролики в Full HD качестве.
- Высоко ёмкая батарея в 5000 ma/ч позволит вам не беспокоиться о наличии рядом с вами розетки.
- Камера в 12 Мп даст вам возможность снимать фото и видео в высоком качестве.
Данный смартфон можно порекомендовать как подарок ребёнку на новый год, или себе при относительно небольшом бюджете.
Смартфон Samsung Galaxy 01
Корейский бренд Samsung, редко баловал нас дешёвыми новинками, но в декабре 2019 года порадовал нас бюджетным телефоном Samsung Galaxy 01. Из особенностей у смартфона есть мощный восьми ядерный процессор и красивый разноцветный корпус. К сожалению у телефона мало оперативной памяти (всего два гигабайта) и слабая батарейка в 3000 м/ч. В остальном всё более или менее нормально.
Данный смартфон также можно порекомендовать к подарку ребёнку на новый год и себе, если с основным телефоном проблемы, ведь купить его можно всего от двух тысяч гривен.
Смартфон Honor 8A Prime
Данный смартфон был выпущен в июле 2016 года, но до сих пор остаётся популярен. Телефон получил три гигабайта оперативной памяти и неплохой восьми ядерный процессор и большой шести дюймовый IPS экран. Из минусов можно отметить только маленькую батарейку в 3020 ma/ч. Стоит он на сегодняшний день около три с половиной тысяч гривен.
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