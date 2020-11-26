Больше никаких повреждений смартфонов и дорогих сервисов?

26 ноября 2020, 13:45

Самовосстанавливающийся телефон, возможно ли это!? Ученые уже работают над технологией, которая позволит забыть о механических повреждениях хрупких девайсов.

Можете ли вы забыть о битых экранах?

Сломанные экраны и царапины на корпусе - самые частые повреждения мобильных устройств. Телефоны с большими экранами и тонкой пластиковой конструкцией особенно уязвимы для этого типа дефектов. Несмотря на использование различных вариантов чехлов для смартфонов и планшетов, они все же не обеспечивают стопроцентной защиты от всех повреждений. Это может измениться, ведь дополнительная безопасность может скоро не понадобиться.

Группа ученых из Калифорнийского университета работает над интересным материалом. Предполагается, что он сможет восстанавливать себя после повреждения. Когда на поверхности уникального состава появляются царапины или трещины, то они полностью исчезают в течение нескольких часов.

Похожая технология уже использовалась в одном из телефонов, поступивших в продажу несколько лет назад. Речь идет о модели LG G Flex2, задняя панель которой покрыта материалом, сглаживающим царапины.

Полная регенерация поврежденного материала

Если технология уже существует, зачем разрабатывать аналогичную? Ответ очень прост - новый материал будет более совершенным. Согласно информации, предоставленной университетом, новый состав должен иметь возможность восстанавливаться после разрыва, а также проводить электричество, что создаст новые возможности для производителей электронного оборудования. Основным сырьем станут эластичный полимер и ионная соль. Специальная ионообменная связь будет стимулировать притяжение заряженных ионов и полярных молекул, так что возникшие повреждения вскоре исчезнут. Даже самые большие дефекты можно будет устранить примерно за 24 часа.

Когда наступит революция?

Подходит ли к концу эпоха механических повреждений и дорогостоящих услуг? Не факт, потому что сама технология будет готова не раньше 2021 года. После этого будут проводиться множественные испытания. Поэтому пока не наступил переворот в мобильной индустрии, пользователям придется самостоятельно позаботиться о своем оборудовании. Благо вариантов на выбор довольно много: защитные стекла и пленки, а также чехлы для телефонов разного типа. Сами производители смартфонов и планшетов также стараются конструировать все более прочные устройства и использовать дополнительные покрытия Gorilla Glass. Однако стоит проследить за темой творения ученых из UC Riverside и кто знает, может быть, новая технология появится уже завтра…