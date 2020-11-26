7 причин выбрать MacBook Air 13 (2020)

26 ноября 2020, 14:15

10 ноября стало знаковым событием в истории компании Apple – несмотря на опасения, что из-за карантинных ограничений выход новой линейки компьютеров с «яблочком» придется отложить на год, компания справилась – и представила сразу всю линейку Макбуков от Apple: MacBook Air, MacBook Pro и Mac mini. Самое большое внимание приковано к MacBook Air 13 (2020) – в ней сочетаются огромная производительность и комфортные габариты.

Итак, 7 причин – по мнению нашей редакции – которые вызывают желание купить MacBook Air 13 2020 года:

- идеальный дизайн. Лаконичный, минималистичный и невероятно стильный. В нем все максимально просто, нет дополнительных декоративных элементов или лишних фактур – лишь серая коробка с логотипом на крышке. Но благодаря идеальной сборке смотрится он великолепно. Плюс ноутбук от Apple узнаваем с первого взгляда – это как визитная карточка человека, ценящего красивые и качественные вещи.

- компактные размеры. 21 на 30 сантиметров, 1,61 сантиметр в толщину в месте наибольшего утолщения и 1,29 килограмм - это действительно ультрабук, который всегда будет под рукой. Автономной время работы при использовании беспроводного интернета составляет 8 часов, а значит, зарядное устройство можно оставить дома.

- защита от царапин. Корпус изготовлен из облегченного и сверхпрочного алюминия со специальным покрытием, которое защищает от царапин – и вполне успешно, хотя и не со 100% гарантией. Поэтому ноутбук можно носить без чехла, а для перевозки просто бросать на заднее сидение авто или в рюкзак, если вы добираетесь пешком или общественным транспортом.

- быстройдействие и производительность. С процессором Intel Core i3/i5/i7 и оперативной памятью от 256 до 2 террабайт можно обрабатывать огромные массивы данных и загружать ноутбук максимально – и он будет работать быстро. Обычно от ультрабуков не ждут высокой мощности – но MacBook Air 13 (2020) явно не тот случай.

- OLED-экран. Дисплеи Super Retina, которые используются в технике Apple (не только в ноутбуках, но и в смартфонах) заслуженно считаются лучшими в мире. Они обеспечивают максимальное разрешение и цветопередачу, поддерживают палитру Р3, обладают отличными параметрами четкости, яркости и контрастности. Есть функция True Tone для снижения усталости глаз при длительной работе.

- клавиатура. В 2020 году наконец-то Apple вернулась к клавиатуре «ножнички», чем порадовала своих поклонников. Клавиши очень удобные, с плавным и практически бесшумным ходом. Большой тачпад отзывается на легчайшие прикосновения. Ночью символы на кнопках подсвечиваются.

- звук. Отличное качество звука встроенных динамиков порадует меломанов, а встроенный микрофон позволяет делать профессиональную озвучку видеороликов без подключения сторонних устройств.

Буквально на днях MacBook Air 13 (2020) появятся в открытой продаже в Украине. Поэтому поторопитесь – вы можете стать первым счастливым владельцем этого ультрабука!