TWS150i — первые TWS-наушники от Koss

27 ноября 2020, 13:45

В этом месяце Koss выпустили новую модель наушников. TWS150i — это первые полностью беспроводные наушники в линейке бренда.

Благодаря внутриканальной конструкции и силиконовым амбушюрам прослушивание музыки дома, на улице или в транспорте будут одинаково комфортным – никакие внешние шумы не помешают вам. Новая модель имеет мощный звук, сохраняя при этом четкость на средних и высоких частотах.



TWS150i могут работать более 5 часов без подзарядки. В комплекте с наушниками идет черный матовый зарядный чехол, который обеспечит до 25 часов автономной работы. Индикатор на вашем смартфоне поможет отследить уровень заряда батареи*. Наушники оснащены Bluethooth-чипом последнего поколения, что обеспечивает быстрое и устойчивое соединение с вашим устройством. Новинка имеет микрофон, так что входящие вызовы можно принимать, не доставая смартфон из кармана.