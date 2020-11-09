Новые беспроводные наушники KOSS BT740iZ и BT330i уже в продаже

9 ноября 2020, 11:15

Новые беспроводные наушники KOSS BT740iZ и BT330i уже ждут вас на полках магазинов.

Любите слушать музыку часами на пролет? Каждая из моделей сможет подарить вам более 12 часов наслаждения. Не любите посторонние звуки, мешающие полностью погрузится в свои мысли под любимый трек? Модель BT740iZ оградит вас от шума метро, дороги или громких попутчиков, благодаря функции активного шумоподавления. Обе новинки обладают 30 мм диафрагмой, отвечающей за четкую передачу звука. Для того, что бы вы никогда не расставались с музыкой, в комплекте вместе с BT740iZ и BT330i имеется съемный кабель, который позволит продолжить наслаждаться треком, даже если вы забыли подзарядить наушники, а что бы таких ситуаций возникало как можно меньше, индикатор на вашем смартфоне поможет отследить уровень заряда наушников.