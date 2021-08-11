Беспроводные TWS наушники KOSS TWS250i

11 августа 2021, 12:15

Беспроводные TWS наушники TWS250i - прямое доказательство слов “качественно - не значит дорого”.

Минималистичный дизайн и неповторимый стиль, присущий бренду, заставляют влюбиться в эту модель с первого взгляда!Аккуратные и невесомые, они удобно располагаются в ушах. Любимые треки беспрерывно можно слушать до 4,5 часов, а с подзарядкой от кейса - до 11,5 часов. Наушники оснащены Bluetooth 5.0, что обеспечивает стабильный прием сигнала на расстоянии до 10м. В комплекте идут сменные амбушюры и USB-кабель для зарядки (USB тип A - USB тип С).Строгий дизайн, поддержка звука высокого разрешения, оптимальная цена - звучит, как отличное предложение от легендарного американского бренда, не так ли?