Nokia начнёт выпускать ноутбуки под брендом Purebook

9 декабря 2020, 12:15

В прошлом месяце в Интернете появилась информация о том, что под брендом Nokia в скором времени могут начаться продажи портативных компьютеров.

А теперь эти сведения подтвердила площадка электронной коммерции Flipkart, которая лицензировала марку Nokia для выпуска различных продуктов, не имеющих отношения к смартфонам и телефонам.