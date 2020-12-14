В основу ноутбуков Nokia PureBook лягут процессоры Intel

14 декабря 2020, 12:45

Не так давно сообщалось, что под брендом Nokia в скором времени дебютируют портативные компьютеры PureBook.

Теперь в Интернете обнародованы некоторые подробности о технических характеристиках и дизайне этих ноутбуков.



В частности, говорится, что одним из первых представителей семейства станет модель Nokia PureBook X14, которая получит 14-дюймовый дисплей. Разрешение экрана не уточняется, но, вероятнее всего, будет применена матрица формата Full HD — 1920 × 1080 пикселей.

Высказывались предположения, что в основу новинок ляжет аппаратная платформа Intel. Новый тизер подтверждает это: «сердцем» Nokia PureBook X14 послужит процессор Core i5 десятого поколения.



На представленном изображении видно, что портативный компьютер оборудован клавиатурой без блока цифровых кнопок в правой части, тачпадом большого размера, а также интерфейсом HDMI.



Среди прочего упомянута аудиосистема Dolby Atmos. Кроме того, называется вес устройства — 1,1 килограмма.

Ранее говорилось, что в новую серию также войдут ноутбуки на процессорах Core i3. Официальная презентация лэптопов Nokia PureBook может состояться до конца текущего года.

(С) 3dnews