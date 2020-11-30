Под брендом Nokia может начаться выпуск ноутбуков

30 ноября 2020, 14:15

Интернет-источники сообщают о том, что в скором времени под маркой Nokia может дебютировать целое семейство портативных компьютеров.

Не исключено, что такие устройства будут представлены в ходе выставки потребительской электроники CES 2021, которая пройдёт с 11 по 14 января в полностью цифровом формате.

В базе Бюро стандартизации Индии (BIS) появились сведения почти о десятке загадочных гаджетов Nokia. Они фигурируют под кодовыми обозначениями NKi510UL85S, NKi510UL82S, NKi510UL810S, NKi510UL165S, NKi510UL1610S, NKi310UL82S, NKi310UL85S, NKi310UL42S и NKi310UL41S.



Сведений о характеристиках портативных компьютеров на данный момент, к сожалению, нет. Есть вероятность, что выйдут модификации на процессорах Intel Core i3 и Core i5, оснащённые дисплеем разного размера.



По всей видимости, портативные компьютеры будут оснащены средствами для подключения к Интернету через сотовые сети. Это может быть модем 4G/LTE или даже модуль 5G.



Отмечается также, что на первую половину следующего года запланирован анонс ряда смартфонов Nokia с поддержкой мобильных сетей пятого поколения. В частности, ожидается презентация долгожданного аппарата Nokia 9.3 PureView. Его «сердцем» может послужить процессор Qualcomm Snapdragon 875.