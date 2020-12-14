Киевстар получил одну из самых престижных премий Европы в области коммуникаций

14 декабря 2020, 13:45

Проект мобильного оператора "Смартфон для родителей" одержал победу в номинации "Telecommunications" и стал финалистом в категории "Change Communications" международной премии European Excellence Awards 2020.

«Смартфон для родителей» - это социальная инициатива Киевстар, которая ставит перед собой задачу обеспечить людей элегантного возраста необходимыми цифровыми навыками; преодолеть цифровой разрыв между поколениями; развенчать возрастные стереотипы относительно использования современных технологий. В сентябре 2019 мобильный оператор создал первую школу мобильной грамотности, чтобы научить старшее поколение использовать современные смартфоны, и развернул широкую медиа кампанию, чтобы привлечь внимание общества к проблеме цифрового неравенства.

«Благодаря проекту "Смартфон для родителей" мы увидели, что технологии способны изменить жизнь к лучшему – они помогают найти новое хобби, решить кучу бытовых проблем и самое главное – лучше понять своих детей и внуков, заговорить с ними на одном языке, найти общие интересы и темы для обсуждения. Это новый мир возможностей для людей элегантного возраста», - рассказывает Анна Захараш, директор по корпоративным коммуникациям компании Киевстар.

Кроме этого, на прошлой неделе социальная инициатива Киевстар попала в шорт-лист Effie Awards Ukraine в двух номинациях.

За год существования проекта образовательные видео с пошаговой инструкцией использования современных смартфонов собрали более 100 тысяч просмотров на YouTube. Более 120 тысяч уникальных пользователей посетили портал школы «Смартфон для родителей». Также проект поддержали в Министерстве цифровой трансформации Украины, а в феврале 2020 разместили одноименный онлайн курс на национальной платформе «Дія.Цифрова освіта», где его уже прошло и получило соответствующий сертификат более 20 тысяч украинцев.

Также инициатива положительно повлияла на бизнес-результаты компании. Процент пользователей мобильного интернета вырос на 15 п.п. и теперь составляет почти 50% от всех владельцев смартфонов возрастом 50+, а использование дата-трафика на одного абонента в возрасте 50+ выросло на 38%.

Партнерами проекта стали «Медиа группа Украина», Министерство цифровой трансформации Украины, 1+1 media, благотворительные фонды «Восточная Европа» и «Жизнелюб».