Точка доступа MikroTik LHGG LTE6 kit

Всегда на связи с комплектом LHGG LTE6
Гигабитный Ethernet, улучшенный двухъядерный процессор, мощная антенна на 17 dBi и продуманная система охлаждения - гарант того, что комплект LHGG LTE6 справится с любой задачей.
Это устройство для так называемого доступа «последней мили» в самых отдалённых местах. Установите его на мачте, столбе или любой высокой конструкции — у вас будет качественное подключение к сети даже в случаях, когда на телефоне совсем нет сигнала. Благодаря крупной антенне с высоким коэффициентом усиления на 17 dBi, комплект LHGG LTE6 может подключаться к вышкам сотовой связи в сельской глубинке, где нет других вариантов.
Гигабитный Ethernet C PoE-IN
Сетчатый дизайн антенны - идеально для суровой, ветреной погоды
Мощный двухъядерный процессор и 256MB RAM
Крупная антенна с высоким коэффициентом усиления
LTE модем 6-й категории на 300 MBPS
Вся гибкость и универсальность ROUTEROS
LHGG LTE6 оснащён LTE модемом 6-й категории со скоростью до 300 Mbps, который обеспечивает агрегацию частот, то есть - позволяет устройству использовать несколько частотных диапазонов одновременно. Это огромное преимущество, когда в районе много пользователей LTE. Агрегация частот обеспечивает лучшую отзывчивость сети в условиях “плотного” эфира и более высокую эффективность для слабых сигналов. Есть примеры, когда скорость интернета в сельской местности при переходе на такой модем удваивалась.