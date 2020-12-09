Точка доступа MikroTik LHGG LTE6 kit

9 декабря 2020, 22:38

Всегда на связи с комплектом LHGG LTE6



Гигабитный Ethernet, улучшенный двухъядерный процессор, мощная антенна на 17 dBi и продуманная система охлаждения - гарант того, что комплект LHGG LTE6 справится с любой задачей.

Это устройство для так называемого доступа «последней мили» в самых отдалённых местах. Установите его на мачте, столбе или любой высокой конструкции — у вас будет качественное подключение к сети даже в случаях, когда на телефоне совсем нет сигнала. Благодаря крупной антенне с высоким коэффициентом усиления на 17 dBi, комплект LHGG LTE6 может подключаться к вышкам сотовой связи в сельской глубинке, где нет других вариантов.Гигабитный Ethernet C PoE-INСетчатый дизайн антенны - идеально для суровой, ветреной погодыМощный двухъядерный процессор и 256MB RAMКрупная антенна с высоким коэффициентом усиленияLTE модем 6-й категории на 300 MBPSВся гибкость и универсальность ROUTEROSLHGG LTE6 оснащён LTE модемом 6-й категории со скоростью до 300 Mbps, который обеспечивает агрегацию частот, то есть - позволяет устройству использовать несколько частотных диапазонов одновременно. Это огромное преимущество, когда в районе много пользователей LTE. Агрегация частот обеспечивает лучшую отзывчивость сети в условиях “плотного” эфира и более высокую эффективность для слабых сигналов. Есть примеры, когда скорость интернета в сельской местности при переходе на такой модем удваивалась.