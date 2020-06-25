Свитч CRS326-24G-2S+IN - идеальный выбор в каждый дом

25 июня 2020, 7:52

Профессиональная серверная комната для вашего дома

Этот компактный и тихий свитч обладает рядом характеристик, которые не уступают серьезным серверным конфигурациям: пара 10G SFP+ портов, 512 MB оперативной памяти, 24 гигабитных Ethernet порта, а также достаточно мощный процессор, который справится с такими потребностями пользователей, как брандмауэр, NAT и даже VPN. И всё это по чрезвычайно доступной цене.

24 гигабитных порта

2 SFP+ порта

настольный корпус

CRS326-24G-2S + IN обеспечивает все основные функции управляемого свитча, и даже больше: переадресацию между портами, фильтрацию MAC, настройку VLAN, зеркалирование трафика, ограничение полосы пропускания, даже настройку поля заголовков MAC и IP. Порты SFP+ поддерживают модули 1.25G SFP и 10G SFP+

Как и многие другие свитчи MikroTik, CRS326-24G-2S+IN имеет возможность «двойной загрузки», которая позволяет использовать либо облегченную SwOS, либо продвинутую RouterOS. Компактный и бесшумный настольный корпус без вентилятора делает этот свитч идеальным выбором в каждый дом, к тому же его очень легко перемещать.

РОМСАТ - официальный дистрибьютор MikroTik в Украине