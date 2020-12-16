В работе почтового сервиса Gmail произошёл масштабный сбой. Второй раз подряд

16 декабря 2020, 13:15

Компания Google сообщила о том, что в настоящее время «значительная часть пользователей» почтовой службы Gmail сталкивается с ошибками при взаимодействии с сервисом.

Соответствующее сообщение было опубликовано на странице с информацией о состоянии сервисов Google.

«Нам известно о проблемах с Gmail, затрагивающих значительное число пользователей. Пользователи, которых затронула эта проблема, не лишены доступа к сервису Gmail, но при работе с ним появляются сообщения об ошибках, а также возникают задержки и непредвиденные сбои», — говорится в сообщении Google.



Примечательно, что данная проблема возникла всего через день после предыдущего масштабного сбоя, в результате которого пользователи по всему миру испытывали трудности при взаимодействии с многими сервисами компании, в том числе YouTube, Gmail и Google Документы.



По данным ресурса Downdetector, который отслеживает доступность разных интернет-ресурсов, сбой в работе Gmail преимущественно затрагивает пользователей из США, Австралии и некоторых стран европейского региона.