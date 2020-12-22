Киевстар проанализировал потребление услуг бизнес-клиентами

22 декабря 2020, 11:15

За 11 месяцев 2020 года бизнес-клиенты увеличили использование мобильного интернета почти на 60%, а объем звонков с начала весеннего карантина вырос почти на 10%.



За период с 1 января по 30 ноября 2020 года также выросло потребление сервисов для организации работы сотрудников и настройки бизнес-процессов.

Более чем в 5 раз увеличилось подключения облачных сервисов Microsoft Office 365 и электронного документооборота Star.Docs. Активно растет спрос на использование сервиса М2М, а подключение платформы Центр управления IoT увеличилось более чем в 10 раз.

Больше всего подключений сервисов для удаленной работы, среди которых также и Виртуальная мобильная АТС, заказывали компании IT-направления, логистические, финансовые, страховые, перерабатывающей промышленности, сельско-хозяйственного сектора, поставщики природных ресурсов.

«2020 показал, что бизнесу крайне необходимо иметь гибкие возможности для работы в различных условиях, – комментирует Константин Вечер, директор по развитию бизнеса на корпоративном рынке Киевстар. – И переход к диджитал-решениям, работающим на интернет- и облачных технологиях как раз и дает ту самую гибкость, которая позволяет не только работать по новым правилам, но и делать это более эффективно, зарабатывать больше. По объемам использованных услуг мы видим, что наши клиенты сделали шаг в этом направлении – они выбрали путь развития и работы в удобном бизнесу формате». В то же время 2020 год для бизнеса обозначился снижением спроса на роуминговые услуги, что было связано с карантинными ограничениями и сокращением количества командировок за границу. В целом, количество бизнес-абонентов, которые выезжали из Украины, за 11 месяцев сократилось на 52%. Однако заметно возросло количество потребляемых услуг на одного пользователя: в период с сентября по ноябрь 2020 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в роуминге было использовано на 20% больше минут и на 24% больший объем интернет-трафика.

Получить больше информации о возможностях для работы крупного, среднего или малого бизнеса, условиях подключения сервисов, а также заказать индивидуальную консультацию или услугу можно на официальном сайте Киевстар. Для всех новых корпоративных клиентов продолжает действовать акция «Бизнес-старт», которая предусматривает выгодные условия пользования бизнес-тарифам компании: -50% на абонплату в выбранном тарифном плане в течение полугода с момента подключения.





