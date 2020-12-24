Производственные мойки: какие бывают и уход за ними

24 декабря 2020, 10:25

Независимо от того, работаете ли вы в крошечной кондитерской или в большом ресторане, на каждой коммерческой кухне нужны раковины или производственные мойки. Чтобы определить, сколько моек вам нужно и какие их типы покупать, подумайте, для чего ваше предприятие будет их использовать.

Умывальники для ресторанов служат для трех основных целей:

мытье рук

мытье еды

мытье посуды и оборудования

Как правило, продукты нельзя мыть или готовить в раковинах для мытья посуды. В то же время мытье рук также следует производить в отдельных раковинах.

Сколько моек нужно и их размеры



Даже в самом маленьком ресторане требуется как минимум две раковины, а во многих заведениях - три. На больших коммерческих кухнях их может быть несколько. Вам понадобится как минимум одна двойная ванна для мытья и ополаскивания оборудования. У вас обязательно должна быть как минимум еще одна раковина для мытья рук. Эту раковину нельзя использовать ни для каких других целей. Для приготовления пищи вам могут понадобиться отдельные мойки, которые не следует использовать для мытья рук или оборудования.



Вы можете решить, какой размер раковины вам нужен, учитывая размер вашей кухни и объем посуды или пищевых продуктов, которые будут проходить через мойку. Маленькому пабу не понадобятся огромные ванны с несколькими отделениями, предназначенные для мытья кастрюль и сковородок . В большом, оживленном ресторане может потребоваться несколько моечных ванн.





Виды раковин и их предназначение



У вас должно быть достаточно раковин, чтобы ваши сотрудники могли мыть руки. В раковинах для мытья рук должна быть горячая вода , а также мыло и средства для сушки рук. Бумажные полотенца - обычный выбор. Не каждому ресторану нужна производственная мойка для приготовления блюд. Хотя это хорошая практика при работе с продуктами высокого риска, такими как мясо или молочные продукты.



Барные мойки - это мойки-купе, имеющие более низкую форму, чтобы они могли поместиться под барными стойками и столешницами. У них много целей, например, для разлива напитков. Они могут быть оборудованы скоростными стойками для облегчения доступа к бутылкам. Они могут иметь открытые или закрытые отсеки внизу для хранения стеклянной посуды.



Вы можете установить несколько раковин с одним отделением в небольших укромных уголках и закоулках. Там, где достаточно места, раковины с несколькими отделениями являются более удобными, потому что гораздо проще перемещать предметы между ними, не проливая воду на пол.



В мойке с четырьмя отделениями можно мыть, ополаскивать и дезинфицировать посуду. Четвертое отделение можно использовать для замачивания или вывоза мусора. В некоторых ресторанах четвертое отделение предназначено для мытья рук или мытья продуктов. Помните, что каждое отделение должно быть предназначено для собственного использования. Отделение для мытья рук не следует использовать для мытья продуктов или мытья посуды.



Бывают также раковины для отходов, разработанные специально для использования с установкой для удаления отходов. Обычно они маленькие и имеют форму большой воронки. Они направляют воду и отходы в мусоропровод. Как правило, раковины для удаления отходов имеют большие сливные отверстия, а многие из них имеют водяные сопла по бокам раковины. Если раковины для отходов не используются, их следует накрывать.



Вставные или врезные мойки устанавливаются на поверхность, которая уже была установлена ​​на вашей кухне. Их можно утопить в столешницах и верстаках. Встраиваемая раковина имеет фланец вокруг верхнего края раковины, который опирается на столешницу. Мойка для установки под столешницу не имеет фланца и вместо этого вставляется в отверстие с точно такими же размерами, как верхняя часть мойки.



В каждом ресторане нужны раковины для мытья рук. Обычно они расположены рядом с зонами приготовления или подачи пищи, поэтому их можно легко найти в случае необходимости. Их следует устанавливать с фартуками или боковыми щитками, если необходимо, чтобы предотвратить загрязнение близлежащих участков. В некоторых есть дозаторы мыла и держатели для бумажных полотенец.



Раковины для швабры или мойки для уборки используются для наполнения и слива ведер для швабры. Их можно установить с боковыми брызгами, а у некоторых есть высокие шкафы с полками и местом для хранения вещей. Их можно установить на полу.

Материалы для моек



Большинство коммерческих кухонных моек изготавливаются из нержавеющей стали. Нержавеющая сталь очень прочная и легко моется.



Толщина стали, из которой изготовлена ​​мойка, может повлиять на цену, вес и способность выдерживать длительное использование и сопротивляться вмятинам. Стальные листы измеряются по толщине. Калибр 18 - самая тонкая сталь, доступная для коммерческих кухонных моек. Подходит для большинства кухонь.



Мойки из нержавеющей стали доступны в двух вариантах: в плоской упаковке и в полностью собранном виде. Плоские мойки дешевле, но их сборка требует труда. Их легче переносить через двери и по коридорам, чем большие полностью собранные раковины-купе.



Уход за производственными мойками



Никогда не используйте стальную мочалку или грубые абразивные материалы для чистки раковин из нержавеющей стали . Нержавеющая сталь не подвержена коррозии, потому что она защищена тонким слоем оксида хрома, который образуется при контакте нержавеющей стали с воздухом. Очистка твердыми материалами может удалить защитный слой.



Протирайте раковины и краны каждый день. После этого вытрите их чистой тряпкой или бумажными полотенцами. Держите мойки из нержавеющей стали сухими, когда они не используются.