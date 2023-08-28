Посудомоечные машины Candy Rapido – мойка + сушка всего за 35 минут

28 августа 2023, 14:15

Две встраиваемые полноразмерные модели с двумя корзинами - CI 3C9F0A на 13 комплектов посуды и CI 5C7F0A с максимальной загрузкой до 15 комплектов.



Rapido — быстрые и вместительные посудомоечные машины, специально для которых была разработана программа Wash&Dry 35'. Это самая быстрая программа мойки и сушки на рынке, позволяющая эффективно справиться с грязной посудой всего за 35 минут. Это стало возможно за счёт использования нового инверторного бесщёточного мотора Speed Drive в сочетании с полностью переработанной гидравлической системой и новой вместительной камерой Maxi Tub.

Ключевые характеристики:

Посудомоечные машины серии Candy Rapido обладают самым свободным внутренним пространством среди моделей стандартных размеров, что позволит избавиться от необходимости мыть габаритную посуду и другую кухонную утварь вручную. Для большего удобства загрузки, распределения посуды и эффективности мойки корзины получили обновлённый дизайн. Они оснащены новыми держателями для чашек/бокалов, состоящими из четырёх отдельных подставок, регулируемых по высоте независимо друг от друга, и эргономичной подставкой для мойки длинных предметов, таких как ножи для хлеба.Бесщёточный инверторный мотор Speed Drive обеспечивает высокую производительность и очень низкий уровень шумового давления от 49 до 44 дБА . Обе модели оснащены функцией Smart Door - дверца Candy Rapido’ открывается на несколько сантиметров во время или в конце цикла сушки, что способствует более естественной и эффективной сушке посуды.Использование петель со смещённым центром движения делает процесс установки и эксплуатации посудомоечный машины максимально простым и комфортным. Такая конструкция петель не требует дополнительной доработки декоративного цоколя кухонного гарнитура.Все новые модели поддерживают работу с приложением hOn, которое позволяет дистанционно запускать процесс мойки, содержит множество советов по эксплуатации и уходу, поможет быстро и эффективно помыть посуду благодаря подсказкам по правильному размещению посуды и подбору идеальной программы. В приложении hOn доступны более 30 дополнительных программам мойки, подходящим под любой тип загрязненной посуды.Функция Snap&Wash / «Сфотографируй и домой» по одной фотографии корзины с загруженной в нее посудой позволит получить рекомендации корректному расположению посуды и оптимальной программе мойки для получения наилучшего результата.Самый быстрый цикл МОЙКА+СУШКА за 35 минутУвеличенное внутреннее пространствоУдалённое управление через приложениеТихий и надёжный инверторный мотор Speed DriveНизкое энергопотребление. Класс А++Всего 10/11 литров воды на полный цикл мойкиЗагрузка до 13/15 комплектов посудыЭлектронное управлениеЦифровой дисплей с бегущей строкой на русском языкеФункция Addish - добавление забытой посудыФункция «Память» - запоминание последней использованной программыОтключаемый звуковой сигнал окончания циклаФункция «Половинная загрузка»Функция отложенного стартаРежим использования таблетированных средствБлокировка управленияAuto Wash – автоматический выбор наиболее эффективной программы мойки