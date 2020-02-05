Как выбрать посудомоечную машину для большой семьи: три практических совета

5 февраля 2020, 9:45

Многие люди сегодня устанавливают на своих кухнях посудомоечные машины. Эта техника помогает экономить не только время на ежедневной рутинной работе, но и ресурсы, которые на это уходят.

По подсчетам специалистов, посудомойка использует в два раза меньше воды и в полтора раза меньше моющих средств, чем ручная мойка.

Но что делать, если у вас большая семья из четырех-пяти человек, и за день скапливается огромное количество грязной посуды? Выход один – покупать большую посудомойку с расширенным функционалом. Как выбрать посудомоечную машину, которая без труда сможет обслужить такое количество людей? Вместе с экспертами шведского концерна Electrolux мы разобрались в этом вопросе и готовы предоставить вам свои выводы.

Вместимость и внутреннее пространство

Главный параметр для выбора посудомойки для большой семьи – количество загружаемых в работу комплектов посуды. Согласно стандарту МЭК, один комплект состоит из:

- трех видов тарелок (глубокой, плоской и десертной);

- бокала и чашки с блюдцем;

- набора столовых приборов (вилка, ложка, нож, десертная и чайная ложка).

В ассортименте "Электролюкс" существуют машины с загрузкой от 4 до 17 комплектов. Для большой семьи стоит выбирать технику с загрузкой не менее 12 комплектов – такая точно справится с любым объемом работы. Однако стоит помнить, что крупные полногабаритные посудомоечные машины имеют ширину в 60 и больше см. Поэтому для их установки необходимо подготовить индивидуальное место.

Программы и технологии

Внимательно подойдите к выбору функционала посудомоечной машины. Чтобы очистка была эффективной и бережной, техника должна иметь в своем арсенале подходящие программы. Специалисты рекомендуют отдавать предпочтение моделям, которые имеют:

программу интенсивной мойки на высокой температуре +70о. Она позволяет эффективно отмывать даже сложные загрязнения;

режим мойки стекла и специальные резиновые держатели для бокалов и хрупкой посуды;

возможность половинной загрузки – это позволяет сэкономить ресурсы, если грязной посуды накопилось немного.

При выборе машины также обращайте внимание на удобство загрузки и выгрузки корзины. В некоторых моделях посудомоек компании Electrolux устанавливается фирменная корзина ComfortLift со специальной подъемной системой. Покупка такой модели посудомойки позволит сэкономить дополнительное время на загрузке и выгрузке посуды из машины.

Энергоэффективность

Важный параметр при покупке любой современной техники – ее энергоэффективность. Этот показатель демонстрирует, насколько техника экономно потребляет электричество. Самые передовые модели имеют индекс А+++, который предполагает минимальное потребление энергии, доступное при данной технологии работы.

Для дополнительной экономии электричества, воды и моющих средств, производители могут оснащать машины своими фирменными технологиями. Например, компания "Электролюкс" в своих посудомойках внедрила несколько эконом-решений:

- режим AutoFlex, благодаря которому расход воды подстраивается под уровень загрязненности посуды;

- возможность адаптивной настройки продолжительности цикла и температуры воды;

- режим FlexiWash, во время которого при одной загрузке можно мыть сильно грязную посуду и хрупкие бокалы.

Посудомойка для большой семьи должна быть вместительной и функциональной. Только такая техника сможет быстро помыть посуду, и при этом сэкономить ресурсы. Удачной покупки!