Как выбрать посудомоечную машину для большой семьи: три практических совета

Многие люди сегодня устанавливают на своих кухнях посудомоечные машины. Эта техника помогает экономить не только время на ежедневной рутинной работе, но и ресурсы, которые на это уходят.
По подсчетам специалистов, посудомойка использует в два раза меньше воды и в полтора раза меньше моющих средств, чем ручная мойка.
Но что делать, если у вас большая семья из четырех-пяти человек, и за день скапливается огромное количество грязной посуды? Выход один – покупать большую посудомойку с расширенным функционалом. Как выбрать посудомоечную машину, которая без труда сможет обслужить такое количество людей? Вместе с экспертами шведского концерна Electrolux мы разобрались в этом вопросе и готовы предоставить вам свои выводы.
Вместимость и внутреннее пространство
Главный параметр для выбора посудомойки для большой семьи – количество загружаемых в работу комплектов посуды. Согласно стандарту МЭК, один комплект состоит из:
- трех видов тарелок (глубокой, плоской и десертной);
- бокала и чашки с блюдцем;
- набора столовых приборов (вилка, ложка, нож, десертная и чайная ложка).
В ассортименте "Электролюкс" существуют машины с загрузкой от 4 до 17 комплектов. Для большой семьи стоит выбирать технику с загрузкой не менее 12 комплектов – такая точно справится с любым объемом работы. Однако стоит помнить, что крупные полногабаритные посудомоечные машины имеют ширину в 60 и больше см. Поэтому для их установки необходимо подготовить индивидуальное место.
Программы и технологии
Внимательно подойдите к выбору функционала посудомоечной машины. Чтобы очистка была эффективной и бережной, техника должна иметь в своем арсенале подходящие программы. Специалисты рекомендуют отдавать предпочтение моделям, которые имеют:
программу интенсивной мойки на высокой температуре +70о. Она позволяет эффективно отмывать даже сложные загрязнения;
режим мойки стекла и специальные резиновые держатели для бокалов и хрупкой посуды;
возможность половинной загрузки – это позволяет сэкономить ресурсы, если грязной посуды накопилось немного.
При выборе машины также обращайте внимание на удобство загрузки и выгрузки корзины. В некоторых моделях посудомоек компании Electrolux устанавливается фирменная корзина ComfortLift со специальной подъемной системой. Покупка такой модели посудомойки позволит сэкономить дополнительное время на загрузке и выгрузке посуды из машины.
Энергоэффективность
Важный параметр при покупке любой современной техники – ее энергоэффективность. Этот показатель демонстрирует, насколько техника экономно потребляет электричество. Самые передовые модели имеют индекс А+++, который предполагает минимальное потребление энергии, доступное при данной технологии работы.
Для дополнительной экономии электричества, воды и моющих средств, производители могут оснащать машины своими фирменными технологиями. Например, компания "Электролюкс" в своих посудомойках внедрила несколько эконом-решений:
- режим AutoFlex, благодаря которому расход воды подстраивается под уровень загрязненности посуды;
- возможность адаптивной настройки продолжительности цикла и температуры воды;
- режим FlexiWash, во время которого при одной загрузке можно мыть сильно грязную посуду и хрупкие бокалы.
Посудомойка для большой семьи должна быть вместительной и функциональной. Только такая техника сможет быстро помыть посуду, и при этом сэкономить ресурсы. Удачной покупки!