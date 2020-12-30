США вводят контроль экспорта авиакосмической продукции в Китай и Россию

30 декабря 2020, 12:45

Аэрокосмические компании США могут столкнуться с новыми сложностями в отношениях с китайскими и российскими партнерами и клиентами после того, как Министерство торговли США опубликовало новый список военных конечных пользователей (MEU), требующий экспортных лицензий для экспорта, реэкспорта и передачи оборудования и технологий внутри страны. В список включены 103 иностранных предприятия, из которых 58 находятся в Китае и 45 - в России.

Правительство США заявило, что эти действия необходимы для предотвращения перенаправления продукции гражданской авиации американского производства для использования в военных целях. Акция произошла всего через неделю после того, как уходящая администрация Трампа внесла в черный список китайского производителя дронов DJI и ввела правила, позволяющие китайским публичным компаниям не допускаться на фондовые рынки США, если они не соблюдают требования финансовой отчетности.В список включены ведущие аэрокосмические группы, такие как китайские AVIC и COMAC, в том числе авиационное подразделение AVIC, а также китайская компания Aero-Engine Company, Harbin General Aircraft Industries и Xian Aircraft. В России Объединенная авиастроительная корпорация, Гражданские самолеты Сухого, Иркут, Казанский вертолетный завод и Бериев включены в новый список MEU.