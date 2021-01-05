Чипы и другие полупроводники будут дорожать в 2021 году из-за нехватки мощностей

5 января 2021, 12:15

Ожидается, что цены на полупроводники вырастут из-за нехватки производственных мощностей для удовлетворения сложившегося спроса.

Сообщается, что некоторые производители чипов уже проинформировали своих клиентов о повышении цен. Согласно отчёту The Elec, крупнейший в мире чипмейкер TSMC недавно отменил скидки для своих основных клиентов.



Ожидается, что примеру тайваньского техногиганта последуют и многие другие компании. Речь идёт о GlobalFounderies, которая в данный момент использует 100 процентов своих производственных мощностей, и Samsung Electronics, которая, по всей видимости, сейчас находится в аналогичном положении. Цены на производство микросхем повысили и такие тайваньские компании, как UMC и VIS. Южнокорейская DB HiTek подняла цены на свою продукцию аж на 20 процентов. Тем не менее, это не повлекло снижение количества заказов. Производственные мощности компании загружены на 100 процентов.