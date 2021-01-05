Чипы и другие полупроводники будут дорожать в 2021 году из-за нехватки мощностей

Ожидается, что цены на полупроводники вырастут из-за нехватки производственных мощностей для удовлетворения сложившегося спроса.
Сообщается, что некоторые производители чипов уже проинформировали своих клиентов о повышении цен. Согласно отчёту The Elec, крупнейший в мире чипмейкер TSMC недавно отменил скидки для своих основных клиентов.
Ожидается, что примеру тайваньского техногиганта последуют и многие другие компании. Речь идёт о GlobalFounderies, которая в данный момент использует 100 процентов своих производственных мощностей, и Samsung Electronics, которая, по всей видимости, сейчас находится в аналогичном положении. Цены на производство микросхем повысили и такие тайваньские компании, как UMC и VIS. Южнокорейская DB HiTek подняла цены на свою продукцию аж на 20 процентов. Тем не менее, это не повлекло снижение количества заказов. Производственные мощности компании загружены на 100 процентов.
Предполагается, что в первом квартале этого года цены на чипы DRAM вырастут примерно на пять процентов. Их стоимость начала стремительно подниматься ещё в декабре 2020 года, продемонстрировав рост на 30 процентов по сравнению с ноябрём. Таким образом, чипмейкерам, безусловно, стоит задуматься о расширении производства, поскольку спрос на полупроводниковую продукцию, судя по сложившимся тенденциям, будет только расти.
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