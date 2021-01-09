Не Among Us единым: игры формата "Мафия" для смартфона

9 января 2021, 17:21

В условиях пандемии многим приходится отказываться от привычных встреч с друзьями за беседой или игрой в «Мафию». Или переносить этот элемент досуга в онлайн. Например, скачать амонг ас или другие игры на данную тематику.

В нашей подборке три популярные многопользовательские игрушки для смартфона, эмоции от которых вполне сопоставимы с психологическими играми, в которые мы привыкли играть во время дружеских посиделок.

Among Us

По итогам прошлого года Among Us стала одной из самых скачиваемых мобильных игр. Причина в том, что в игру нередко играют популярные блогеры на платформах Twitch и Youtube. По сути, это та же Мафия, только действия происходят в космическом корабле, где команда астронавтов решает текущие задачи и параллельно пытается выявить в своих рядах злоумышленников. В остальном смысл игры тот же – злоумышленники должны уничтожить команду, тогда как астронавты стремятся выжить и вывести на чистую воду диверсантов. Вам пригодится дедукция, навыки убеждения и немного базовых навыков психологии, как и в классической игре в «Мафию».

Among Us доступен на iOS и Android.

«Мафия онлайн»



А вот «Мафия онлайн» - это уже классическая игра в привычную «Мафию», где вы тоже можете играть со своими друзьями, только в режиме онлайн. Здесь присутствуют мирные жители, доктор, шериф и еще несколько интересных персонажей. Ну и, собственно, мафия – куда же без нее. Можно общаться в общем чате, где доносить до игроков свою позицию и вести дискуссии, а также голосовать карточками. А еще вам не придется выбирать среди своих друзей ведущего, который будет как бы вне игры, ведь всю работу арбитра берет на себя приложение.

«Мафия онлайн» доступна на iOS и Android.

FaceMafia



Отличительная особенность FaceMafia в том, что в этой игре вы можете играть в привычную «Мафию» в режиме видеосвязи. То есть, с гораздо более глубоким уровнем вовлечения в игровой процесс. Ведь теперь можно улавливать тонкие грани эмоций собеседников по их голосу, манере разговора и невербальным признакам, а не только по сообщениям в чате. Правила игры те же, что и в классической «Мафии» - если вы опытный игрок, то быстро поймете, что к чему.

FaceMafia доступна на iOS и Android.