Qualcomm будет поставлять General Motors свои чипы для умных автомобилей

27 января 2021, 10:45

Вслед за анонсом платформы Snapdragon Automotive Cockpit четвёртого поколения, которые предназначены для создания умных подключённых автомобилей, Qualcomm сообщила о сделке с General Motors по поставке таких чипов.



Американская компания из Сан-Диего давно известна производством однокристальных систем для смартфонов и модемных сотовых чипов, которые используются в различной технике, включая автомобили. В последние годы Qualcomm также активно разрабатывает чипы для автомобилей будущего.

GM заявила, что будет использовать чипы Snapdragon Automotive Cockpit, способные исполнять операционную систему для автомобилей и обеспечивать работу таких возможностей как спидометр и информационно-развлекательная система на приборной панели. Компании также заявили, что GM начнёт интеграцию чипов Qualcomm для автоматизированной системы помощи водителю: речь идёт об адаптивном контроле крейсерской скорости и помощи при смене полосы движения.



Qualcomm представила чипы нескольких уровней с разными ценами и разными возможностями — это позволяет использовать их как в бюджетных, так и продвинутых моделях GM. Cтарший вице-президент и руководитель отдела автомобильной электроники Qualcomm Накул Дуггал (Nakul Duggal) заявил, что компания считает партнёрство очень важным и будет стремиться развивать своё влияние в отрасли. Qualcomm также добавила, что её интеллектуальная платформа помощи водителю Snapdragon Ride появится в серийных автомобилях в 2022 году — впрочем, автопроизводитель и модель пока не указаны. Ride обладает достаточной вычислительной мощностью, чтобы в будущем в некоторых машинах обеспечить работу автопилота.

Qualcomm заявила, что объединилась с Arriver, программным подразделением Veoneer, чтобы предоставить автопроизводителям полную систему аппаратного и программного обеспечения для функций автопилота. Qualcomm заявила, что её новое поколение автомобильных чипов поддерживает возможность интеграции голосового помощника Amazon Alexa.

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