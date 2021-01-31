Названы 4 недорогих, но самых мощных камерафона 2020 года

31 января 2021, 23:28

Многофункциональная камера и мощная батарея являются одним из главных критериев выбора смартфона. Но стоит ли переплачивать, чтобы создавать креативный контент для соцсетей и собственного влога?

Вместе с профильными экспертами сети электроники Фокстрот мы выбрали 4 самых популярных камерафона прошлого года, бюджет которых не превышает девять тысяч грн.

Смартфон Xiaomi Redmi Note 9 Pro, от 6999 грн.

Один из самых продаваемых смартфонов 2020 года в денежном и количественном эквиваленте. Имеет систему из четырёх Pro-камер флагманского уровня с разрешением основного модуля 64 Мп, фронтальная камера – 16 Мп. Из премиальных функций Xiaomi Redmi Note 9 Pro: сверхширокоугольная камера, макро-камера 5 Мп, сенсор глубины 2Мп и алгоритмы нейронной обработки, что позволит делать снимки в любых условиях.

Кроме этого, смартфон оснащен процессором Snapdragon 720G, встроенной памятью 64 Гб с возможностью расширить до 128 Гб, батарей с ёмкостью 5020мАч и функцией быстрой зарядки 30 Вт, длительная работа аккумулятора. Безрамочный экран, сканер отпечатков пальцев встроен в кнопку питания, модуль NFC.

Смартфон Samsung Galaxy A51, от 7199 грн.

Аналогично, одна из самых популярных позиций в этой категории, практически, конкурент Xiaomi Redmi Note 9 Pro. Он тоже полностью безрамочный, имеет квадрокамеру, которая, однако, уступает своими 48 Мп, зато фронтальная – 32 Мп. Реалистичность изображения достигается благодаря технологии sAMOLED на диагонали 6.5 дюйма в формате FHD +.

В смартфоне Samsung Galaxy A51 есть съёмка уровня экшн-камеры с улучшенной технологией стабилизации изображения, макрообъектив (F = 40 мм), датчик глубины снимка. А благодаря функции «Селфи-фокус» портреты получают невероятную выразительность.

Производительность обеспечивает мощный 8-ядерный процессор с максимальной частотой 2.6 ГГц, 4 Гб RAM, 64 ГБ и 128 ГБ встроенной памяти с дополнительным расширением до 512 Гб за счет microSD карты. Аккумулятор 4000 мАч, зарядка 15 Вт, тоже есть NFC, сканер отпечатка в дисплее, наличие смарт-ассистента Bixby.

OPPO А91, от 8499 грн.

Безупречная система камер, как заявляет производитель, достигается с помощью квадрокамеры 48 Мп Macro Quad. 8 Мп ультраширокоугольный объектив позволит снимать панорамы с одного ракурса, самые динамичные моменты зафиксирует режим съёмки уровня экшн-камеры. А все яркие эмоции будут в фокусе 16 Мп фронтальной камеры с поддержкой AI Beautification.

Производительность OPPO А91 обеспечивает мощный 8-ядерный процессор с максимальной частотой 2.1 ГГц, 8 Гб оперативной и 128 Гб встроенной памяти! Ёмкий аккумулятор на 4000 мАч и функция быстрой зарядки не дадут упустить самый важный момент для съёмки.

Samsung Galaxy M51, от 8999 грн.

Отличный гаджет в классе смартфонов среднего уровня, максимально сбалансированный для любых задач. Безрамочный 6,7-дюймовый Super AMOLED Plus дисплей, модуль из четырех камер – 64 МП основная, 12 МП с ультраширокоугольный объективом, 5 МП для макросъемки и 5 МП датчика глубины обеспечат невероятную выразительность и четкость изображения.

Длительную работу Samsung Galaxy M51 обеспечивает аккумулятор на впечатляющие 7000 мАч. Также приятной «фишкой» смартфона является наличие модуля NFC и поддержки быстрой зарядки. За производительность отвечает 6 Гб оперативной и 128 Гб встроенной памяти.

Эти и другие модели смартфонов можно приобрести на распродаже моделей 2020 года со скидками до 50%, которая действует до 4 февраля в сети Фокстрот. В том числе, доступна услуга оплаты частями до 25 платежей.