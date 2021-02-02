Facebook будет уговаривать пользователей разрешить сбор данных для рекламы

Facebook крайне негативно отнеслась к внедрению Apple функции "Прозрачность отслеживания в приложениях" в iOS 14.
Эта возможность позволяет пользователям запретить сбор данных об их активности приложениями от сторонних разработчиков. Владельцы iOS-устройств с актуальным ПО при запуске программ, собирающих данные, видят информационное окно, позволяющее запретить или разрешить отслеживание их активности в Сети.
После ряда публичных нападок на Apple и обвинений компании в антиконкурентном поведении и намеренном нанесении вреда малому бизнесу, Facebook, по всей видимости, решила сменить стратегию. Гигант рынка социальных сетей попытается убедить пользователей добровольно разрешить отслеживание их действий. В приложении Facebook появится информационный экран, рассказывающий о том, как социальная сеть использует персонализированную рекламу, которая, по её словам, поддерживает малый бизнес и позволяет сервису оставаться бесплатным. Кроме того, Facebook предупреждает, что при запрете сбора персональных данных пользователи всё равно будут видеть рекламу, однако она будет менее актуальной.
Сообщается, что в данный момент Facebook готовит иск против Apple из-за новых правил конфиденциальности. Компания заявляет, что внедрение функции "Прозрачность отслеживания в приложениях" наносит урон её бизнесу и бизнесу её партнёров, а поведение Apple является антиконкурентным.
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