Facebook будет уговаривать пользователей разрешить сбор данных для рекламы

2 февраля 2021, 10:45

Facebook крайне негативно отнеслась к внедрению Apple функции "Прозрачность отслеживания в приложениях" в iOS 14.

Эта возможность позволяет пользователям запретить сбор данных об их активности приложениями от сторонних разработчиков. Владельцы iOS-устройств с актуальным ПО при запуске программ, собирающих данные, видят информационное окно, позволяющее запретить или разрешить отслеживание их активности в Сети.