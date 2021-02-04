250 Тбит/с между США и Европой: подводный кабель Google Dunant готов к работе

Компания Google объявила о завершении тестирования и готовности к эксплуатации подводной кабельной системы Dunant, которая была проложена по дну Атлантического океана между Виргиния-Бич (США) и Сент-Илер-де-Рье на атлантическом побережье Франции.
Данная система обеспечивает рекордную пропускную способность 250 Тбит/с при передаче данных через Атлантику.
Компания отметила, что система позволила расширить её глобальную сеть, добавляя выделенную ёмкость, разнообразие и устойчивость, обеспечивая при этом возможность подключения сетевой инфраструктуре региона. Система была названа в честь швейцарского бизнесмена и общественного деятеля Анри Дюнана (Henry Dunant), основателя Красного Креста и первого лауреата Нобелевской премии мира.
Проект был осуществлён в партнёрстве с компанией SubCom, которая спроектировала, изготовила и проложила систему Dunant в соответствии с графиком, несмотря на продолжающуюся глобальную пандемию. Строительством наземной станции на французском побережье и обеспечением наземных коммуникаций занимался оператор Orange. В свою очередь, компания Telxius выполнила аналогичные работы на побережье США.
Dunant — первый подводный кабель высокой протяжённости с 12-парным оптоволоконным мультиплексированием с пространственным разделением каналов (SDM). Повышенная пропускная способность кабеля обеспечивается экономически эффективным способом за счёт дополнительных пар волокон (двенадцати, а не шести или восьми в подводных кабелях прошлых поколений) и конструкции повторителей с оптимизацией мощности.
Сеть Google Cloud состоит из оптоволоконных линий и подводных кабелей, проложенных между более чем сотней точек присутствия, тысячами edge-узлов, более 100 локаций Cloud CDN, 91 точкой интерконнекта и 24 регионами GCP. Вскоре к ним добавится ещё один трансатлантический кабель Grace Hopper. А вот с тихоокеанской ВОЛС Pacific Light вышла заминка.
(C) servernews