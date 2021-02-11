Представлен крошечный компьютер SolidRun CuBox-M на базе Android по цене $99

11 февраля 2021, 14:15

Команда SolidRun анонсировала необычный компьютер — устройство CuBox-M, на котором может использоваться операционная система Android или другая программная платформа на ядре Linux.

Устройство заключено в корпус-куб с габаритами всего 50 × 50 × 50 мм. В основу положен процессор NXP i.MX8M с двумя или четырьмя вычислительными ядрами, тактовая частота которых может достигать 1,8 ГГц.В арсенале новинки — до 4 Гбайт оперативной памяти LPDDR4. Имеется флеш-модуль eMMC вместимостью 8 Гбайт, а дополнительно можно установить карту формата microSD.Устройство оборудовано сетевым контроллером Gigabit Ethernet. За поддержку беспроводной связи отвечают адаптеры Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (частотные диапазоны 2,4/5 ГГц) и Bluetooth. В число доступных разъёмов входят два порта USB 3.0, интерфейс HDMI для вывода изображения и порт Micro-USB.

Цена компактного компьютера SolidRun CuBox-M составила $99.

(С) 3dnews