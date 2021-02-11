Топовые гаджеты ко Дню влюблённых: выбираем подарки с пользой

11 февраля 2021, 9:15

Как бы мы скептически не относились к этому празднику, никогда не будет лишним проявить внимание и заботу к своей второй половинке.

День святого Валентина не за горами, а значит самое время готовить подарки. Конечно, можно обойтись банальным «букет-шарики-конфеты». Но, согласитесь: что может быть лучше и полезнее модного и современного гаджета? О них и пойдёт речь в нашей статье.

Смартфон

Даже самый прагматичный человек не будет против обзавестись флагманским смартфоном. Стоит воспользоваться специальным ценовым предложением к Love Season в Фокстрот, где смартфон APPLE iPhone 12 64GB представлен по цене 29 999 грн (обычная цена – 32 999 грн). Эта модель совместила в себе все преимущества «яблок»: совершенную систему камер с разрешением 12 Гб, безупречный OLED дисплей 6,1 дюймов с технологией Ceramic Shield и на базе самого быстрого процессора A14 Bionic. Отличный вариант в качестве романтического подарка.

Смарт-часы

Создавать экосистему гаджетов одного бренда и стильно, и удобно. Если второй половинке по душе смартфон на привычном Андроиде, идеально с ним синхронизируются смарт-часы SAMSUNG Galaxy Watch Active 2. Ещё один достойный вариант – смарт-часы APPLE Watch Series 3 GPS.

Наушники

Тут, конечно, стоит рассматривать из ассортимента беспроводных гарнитур. Вариантов – множество. К примеру, гарнитура OPPO Enco W11 White сочетает в себе комплекс выигрышных качеств за вполне вменяемые деньги: приличный звук, удобные в эксплуатации, показывают хорошую автономность в работе.

Уход за собой

Гаджеты для красоты – кладезь выбора подарков. И если для мужской части этот список можно ограничить электробритвой и триммером, то в качестве подарка для женщин – есть, где разбежаться и сэкономить, ведь на foxtrot.ua cкидки до 50%. Фен, выпрямитель, мультистайлер, эпилятор, маникюрный набор, массажёр и далее по списку никогда не будут лишними для настоящей леди. Если же всё же опасаетесь, что не попадёте в цель, дарите подарочную карту от Фокстрот на любую удобную сумму от 100 грн.

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