Маск назвал фургон с подзарядкой от солнечных батарей лучшим транспортом

12 февраля 2021, 10:45

Идея использования солнечных панелей на крыше автомобилей далека от новизны. Фактически, Volkswagen и Toyota для ряда моделей соответствующие опции уже предлагают, но накапливаемого с их помощью заряда обычно хватает только для вентиляции салона в жаркую погоду. Tesla хочет добиться использования солнечных панелей для увеличения запаса хода электромобилей.

Как отмечает ресурс Electrek, солнечная панель гибридного автомобиля Toyota Prius Prime способна увеличить пробег без использования бензинового двигателя максимум на три с небольшим километра. В недавнем интервью Илон Маск (Elon Musk) выразил свою уверенность в целесообразности применения солнечных панелей большой площади на коммерческом электротранспорте. Напомним, недавно глава Tesla признался, что компания может начать выпуск коммерческих фургонов на электротяге после того, как будет располагать достаточными объёмами производства тяговых аккумуляторов.



По мнению Маска, в случае с грузовыми фургонами имеет смысл использовать солнечные панели для подпитки тяговых аккумуляторов, поскольку они обладают большими плоскими поверхностями. Но даже в этом случае глава Tesla предлагает размещать солнечные панели не только на крыше фургона, но и на выдвижных элементах, увеличивающих итоговую площадь до троекратной величины. Во время стоянки фургона такие выдвижные панели могут создавать дополнительную тень по бокам от транспортного средства. По расчётам Маска, в хороший солнечный день такие панели позволят фургону накопить достаточный заряд для передвижения на расстояние до 48 км. В каком-то смысле, по его словам, даже в условиях апокалипсиса на таком электромобиле можно будет хоть как-то передвигаться.

(С) 3dnews