Представлен 50-Мп датчик изображений OmniVision OV50A для камер флагманов

Компания OmniVision Technologies анонсировала датчик изображений OV50A — своё первое изделие со 100-процентным покрытием системой фазовой автофокусировки.
Новинка ориентирована на камеры флагманских смартфонов и устройств класса High End.
Решение имеет оптический формат 1/1,5" и насчитывает 50 млн пикселей. Размеры пикселей составляют 1 мкм.
Реализована технология Quad Phase Detection (QPD), благодаря которой фазовая автофокусировка охватывает всю площадь сенсора. Для сравнения: у других схожих решений этот показатель составляет только 3–6 %.
За счёт QPD повышаются скорость и точность автоматической фокусировки. Кроме того, улучшается производительность при работе в условиях недостаточной освещённости.
Поддерживается запись видеоматериалов в формате 8К со скоростью 30 кадров в секунду, а также в форматах 1080p и 720p со скоростью 240 и 480 кадров в секунду соответственно. Реализованы средства HDR.
Поставки образцов датчика планируется организовать в следующем квартале. Таким образом, коммерческие смартфоны с этим решением, скорее всего, выйдут во второй половине года.
(С) 3dnews