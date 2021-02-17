Представлен 50-Мп датчик изображений OmniVision OV50A для камер флагманов

17 февраля 2021, 11:15

Компания OmniVision Technologies анонсировала датчик изображений OV50A — своё первое изделие со 100-процентным покрытием системой фазовой автофокусировки.

Новинка ориентирована на камеры флагманских смартфонов и устройств класса High End.





Решение имеет оптический формат 1/1,5" и насчитывает 50 млн пикселей. Размеры пикселей составляют 1 мкм.



Реализована технология Quad Phase Detection (QPD), благодаря которой фазовая автофокусировка охватывает всю площадь сенсора. Для сравнения: у других схожих решений этот показатель составляет только 3–6 %.



За счёт QPD повышаются скорость и точность автоматической фокусировки. Кроме того, улучшается производительность при работе в условиях недостаточной освещённости.



Поддерживается запись видеоматериалов в формате 8К со скоростью 30 кадров в секунду, а также в форматах 1080p и 720p со скоростью 240 и 480 кадров в секунду соответственно. Реализованы средства HDR.