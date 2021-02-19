Google выпустила первую бета-версию Android 12 для разработчиков

19 февраля 2021, 12:45

Как и ожидалось, компания Google выпустила версию Android 12 Developer Preview для разработчиков уже на этой неделе.

Несколькими днями ранее в интернете появились скриншоты новой версии мобильной ОС, а после и подробности. Теперь новинку поискового гиганта может опробовать любой владелец смартфона Pixel 3, 3a, 4, 4a, 4a 5G или 5.

Первые пользователи, установившие себе Android 12 Developer Preview, отмечают, что в версии для разработчиков интерфейс обновлён лишь частично — Google внедрила новый дизайн раздела уведомлений, а также некоторых системных приложений, например, настроек. По-новому «заиграл» мини-плеер, который отображается при воспроизведении музыки на экране блокировки.



Интерфейс операционной системы стал лучше оптимизирован для управления одной рукой. Основные функциональные элементы были смещены до половины экрана. Подобное решение ранее использовалось Samsung в фирменной оболочке One UI.



Из нововведений, которые скрываются внутри Android 12 Developer Preview, можно отметить более глубокую интеграцию в приложения функции тактильной отдачи. Также разработчики сделали единый API, который позволит вставлять любую информацию одновременно из всех доступных источников (например, буфера обмена и клавиатуры). Google обещает, что формат видео HEVC постепенно будет поддерживаться большим количеством приложений. При этом производители приставок на Android TV в марте будут обязаны интегрировать нативную поддержку формата в свои устройства.



Также имеется информация о том, что Google оптимизировала работу функции Foreground, занимающейся контролем приложений, работающих в фоновом режиме. В WebView интегрирована поддержка нового формата куки-файлов SameSite. Подобное решение должно сделать использования веб-сайтов безопаснее.

Начиная с февраля и до осени 2021-го, Google планирует выпускать по одному обновлению Android 12 каждый месяц. В мае выйдет первый бета-релиз, в котором, как ожидается, будет больше нововведений, так как Developer Preview в первую очередь ориентирована на разработчиков для оптимизации их приложений под новую версию мобильной платформы.

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