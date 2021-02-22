"Сеть компьютерных клиник" стала авторизованным партнером CyberPower

22 февраля 2021, 11:15

Сервисные центры уполномочены осуществлять все виды ремонтных, сервисных гарантийных и постгарантийных работ источников бесперебойного питания CyberPower.

«Сеть компьютерных клиник» и компания CyberPower 8 февраля 2021 года подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого сервисные центры получили возможность осуществлять ремонт всех продуктов производителя как с использованием запасных частей, так и на компонентном уровне с применением паяльного оборудования.Запасные части будут поставляться напрямую от производителя, что позволит проводить ремонтные работы в кратчайшие сроки. Получение авторизации стало возможным благодаря выполнению «Сетью компьютерных клиник» ряда строгих требований производителя: наличие специального оборудования и инструментов для диагностики, настройки и ремонта.«Подписание нового соглашения является частью нашей стратегии по расширению сервисной сети, повышению уровня обслуживания и созданию максимально удобных условий эксплуатации для всех владельцев оборудования CyberPower как юридических, так и физических лиц. Мы уверены в успехе нашего союза с компанией «Сеть компьютерных клиник», которая обладает производственными ресурсами, квалифицированным персоналом и огромным опытом работы», - прокомментировал подписанное соглашение в российском представительстве компании CyberPower директор по развитию Антонов Сергей.«Нам безусловно приятно получить авторизацию от компании с большой историей и миллионами приверженцев по всему миру. Впереди предстоит большая работа по организации процесса, а также проведению ремонтов нашими специалистами. Имея колоссальный ресурс за своими плечами, мы можем с уверенностью сказать, что сотрудничество с CyberPower будет результативным», - поделился мнением руководитель отдела развития «Сети компьютерных клиник», Алексей Дудин.