Представлен ноутбук Framework с огромными возможностями для апгрейда

26 февраля 2021, 10:45

Компания Framework, основанная в Сан-Франциско в 2019 году, уверена, что бытовая электроника должна быть рассчитана на длительный срок службы.

Именно поэтому Framework анонсировала ноутбук, который пользователи самостоятельно смогут обновлять, совершенствовать и ремонтировать, продлевая срок службы устройства и сокращая количество электронных отходов.

Представленное сегодня устройство выполнено в тонком и лёгком корпусе (15,85 мм и 1,3 кг), и оснащено 13,5-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 3:2 и разрешением 2256 × 1504 точек. Однако главной особенностью ноутбука являются возможности кастомизации, которыми не может похвастаться ни один другой лэптоп на рынке.



В новинке использованы чипы Intel Core 11-го поколения (Tiger Lake). Объём оперативной памяти стандарта DDR4 может достигать 64 Гбайт, а ёмкость твердотельного накопителя NVMe может достигать 4 Тбайт. Производитель отмечает клавиатуру с ходом клавиш 1,5 мм. За автономность отвечает батарея ёмкостью 55 Вт·ч. Отдельное внимание стоит уделить веб-камере, обеспечивающей захват видео в разрешении Full HD со скоростью 60 кадров в секунду. Присутствует поддержка Wi-Fi 6E.

Что касается возможностей кастомизации, первым делом стоит отметить поддержку плат расширения, благодаря которым практически полностью отпадает необходимость в использовании адаптеров. Пользователи по своему желанию могут добавлять порты USB-C, USB-A, HDMI, DisplayPort, microSD и многие другие разъёмы, для которых предусмотрено четыре отсека.



Ещё больший интерес вызывает возможность замены материнской платы. Производитель ноутбука обещает в будущем выпускать для него новые платы со свежими процессорами. Конечно, присутствует возможность заменить накопитель, модуль Wi-Fi, а также оперативную память, для которой отведено два слота SO-DIMM. Замене подлежат и такие компоненты, как аккумулятор, экран, клавиатура и рамка дисплея. QR-коды на каждом из этих компонентов направят пользователя на страницу с руководством по его замене и списку совместимых комплектующих в интернет-магазине компании. Framework также планирует привлечь к разработке совместимых модулей сторонних разработчиков и продавать их продукцию на своём сайте.

Компания отмечает, новый ноутбук на 50 % состоит из переработанного алюминия и на 30 % из переработанного пластика. Упаковка устройства изготавливается полностью из переработанных материалов. Ноутбук можно будет приобрести в нескольких предварительно сконфигурированных вариантах, работающих под управлением Windows 10. Желающие собрать устройство самостоятельно смогут купить его в виде набора комплектующих. В комплект поставки любого из вариантов будет входить отвёртка, которая пригодится для модернизации ноутбука.



Framework пообещала поделиться информацией о ценах, конфигурациях и доступности новых ноутбуков в ближайшие недели. Ожидается, что поставки устройства начнутся уже этим летом.