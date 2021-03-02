Apple впервые за год возобновила работу всех своих магазинов в США

2 марта 2021, 11:15

По сообщению информационного агентства Reuters, Apple вновь открыла все 271 розничных магазинов в США. Впервые за год все магазины компании в стране доступны для посещения.

Напомним, что большинство из них были закрыты в рамках карантинных мер, призванных сдержать распространение пандемии коронавируса, застигшей мир врасплох в начале 2020 года.



14 марта 2020 года Apple объявила о закрытии всех своих розничных магазинов за пределами Китая. В последующие месяцы некоторые торговые точки в определённых регионах вновь были открыты, хотя часть из них впоследствии снова закрылись из-за новых волн COVID-19. Вполне предсказуемо, что в ближайшем будущем всё больше компаний будет стремиться восстановить свою работу в привычном режиме.

Стоит отметить, что пандемия COVID-19 повлекла за собой не только закрытие торговых точек. Многие компании, среди которых такие гиганты, как Google и Microsoft, в рамках мер, призванных сдержать распространение коронавируса, позволили своим сотрудникам работать из дома. Предполагается, что уже в ближайшие несколько месяцев они снова вернутся в офисы. ПО крайней мере часть сотрудников. В то же время, многим компании готовы позволить навсегда остаться на удалённом режиме работы, если их должность это позволяет.

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