Новый ручной отпариватель Philips 8000

15 марта 2021, 13:15

У среднестатистического жителя мегаполиса день буквально расписан по минутам: деловые встречи, учеба, свидания, занятия спортом и светские мероприятия.

В таком ритме практически невозможно все успевать и выглядеть при этом идеально. Все чаще приходится идти на компромиссы: например, выбирать немнущиеся ткани, вместо сложных в уходе шелка, льна и кашемира. Спортивные костюмы вместо элегантных образов в стиле casual, мешковатые пуховики вместо стильных шерстяных пальто – с новым отпаривателем Philips серии 8000 такие компромиссы не нужны.



Премиальный Philips серии 8000 – универсальное решение для любого гардероба. Новый прибор сочетает в себе современные технологии в уходе за любыми тканями, мобильность и удобство в использовании.



С ручным отпаривателем Philips серии 8000 утренние сборы перестанут отнимать много времени – производитель побеспокоился о том, чтобы прибор максимально быстро был готов к эксплуатации и справлялся с задачей эффективно. Отпариватель будет готов к использованию уже через 60 секунд после включения. Мощная подача пара 32 г/мин поможет добиться идеального результата за считанные минуты. Несмотря на то, что устройство достаточно компактное, прибор оборудован резервуаром, который вмещает в себя до 230 мл. Это позволяет отпаривать до 5 предметов одежды или двух образов за один раз.



С новым ручным отпаривателем Philips серии 8000 гладильная доска – пережиток прошлого. Некоторые вещи, такие как пиджак или платье удобнее отпарить прямо на вешалке. Для более тщательного глажения, например, если нужно сделать стрелки на брюках, легко воспользоваться функцией горизонтального отпаривания. Подойдет любая поверхность, даже кровать, специальный коврик StyleMat (в комплекте с моделью GC810/20) со специальным отражающим покрытием защитит ее от воздействия пара и поможет быстро добиться идеального результата.



Функционал нового ручного отпаривателя Philips серии 8000 отвечает всем потребностям современной жизни. Согласно исследованию компании, горячий пар, который создает отпариватель, убивает 99,9% бактерий. Функция актуальна не только для ухода за одеждой, которая будет дольше оставаться свежей без стирки и химчистки, но и для отпаривания штор и постельного белья, что особенно важно для защиты от вирусов и бактерий.



В любом гардеробе есть вещи, которые нуждаются в особенном уходе. Технология OptimalTemp сводит к нулю риск прожечь или повредить деликатную ткань в процессе отпаривания. Шелк, кашемир, лен – ручной отпариватель с легкостью справится со складками на любом материале.



Для продления срока службы прибора предусмотрена технология очистки от накипи DeCalc. Простая и удобная система предотвращает возникновение разводов во время отпаривания и обеспечивает стабильную работу прибора в течение долгих лет, даже если регулярно использовать воду из-под крана.



Ручной отпариватель Philips серии 8000 сочетает в себе технологии и премиальный дизайн. Прибор представлен в трех цветах: лаконичный черный, классический бело-розовый и стильное сочетание синего и золотого. Благодаря эргономичному дизайну новинка от Philips идеально подойдет для ежедневного использования и сделает глажение приятной привычкой.



В комплект всех трех моделей входят варежка и насадка-щетка, которые сделают уход за одеждой еще удобнее и проще. Например, с помощью насадки-щетки можно отложить поход в химчистку – достаточно освежить пальто ручным отпаривателем Philips за пару минут до выхода.