Chrome 90 начнёт использовать в URL префикс https:// по умолчанию

24 марта 2021, 12:45

Начиная с версии 90, в адресной строке Chrome по умолчанию будет использоваться префикс https://, благодаря чему должна повыситься безопасность и даже скорость загрузки сайтов, использующих протокол HTTPS.

Пользователи Chrome, которые переходят на сайты, вводя URL вручную, крайне редко добавляют префикс http:// или https://. В таком случае предыдущие версии Chrome выбирают http:// в качестве префикса по умолчанию, если это первый визит пользователя на веб-сайт. Это обусловлено тем, что ранее большая часть Интернета не поддерживала HTTPS. Теперь Chromium будет автоматически подставлять префикс https://, чтобы по возможности использовать более совершенный и безопасный протокол, который защищает пользователей, шифруя передаваемый трафик.



Для сайтов, которые не поддерживают протокол HTTPS, Chrome заменит префикс https:// на http:// при второй попытке подключения, если первая окажется неудачной. Нововведение сначала появится в Chrome для ПК и Android, а позже станет доступно и пользователям Chrome на iOS.

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