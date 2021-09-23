Новая функция Chrome делает возможным наблюдение за пользователем

23 сентября 2021, 13:45

Состоялся официальный релиз браузера Google Chrome 94. В нём реализован ряд новых полезных возможностей, однако появились некоторые функции, к которым стоит отнестись скептически — одна из них, согласно Mozilla, позволяет наблюдать за пользователями.



Этой противоречивой функцией в Chrome 94 является Idle Detection API для обнаружения простоя или бездействия браузера. По сути, функция позволяет веб-сайтам «попросить» Chrome сообщать, когда открывший страницу пользователь начинает бездействовать. Причём речь идёт не только о Chrome или конкретном ресурсе: когда пользователь отходит от компьютера и не пользуется никаким программами, браузер может сообщить об этом веб-сайту.

Как и следовало ожидать, разработчикам данная функция нравится — всё, что способно предоставить дополнительную информацию о работе пользователя, воспринимается позитивно. В Chrome 94 функция включена по умолчанию, но всё не так плохо, как может показаться: браузер запрашивает у пользователя дополнительное разрешение на использование данных в режиме ожидания — таким же образом веб-сайты получают доступ к микрофону или веб-камере.



У этого API есть множество противников, в том числе сам проект Mozilla. Разработчики Firefox считают, что данный инструмент создаёт «возможности для капитализма наблюдения». Ведущий специалист по веб-стандартам в проекте Mozilla Тантек Селик (Tantek Çelik) заявил: «Как в настоящее время указано, я считаю, что Idle Detection API является слишком заманчивой возможностью для веб-сайтов с мотивацией капитализма наблюдения вторгаться в аспекты физической конфиденциальности пользователя, вести долгосрочные записи физического поведения пользователя, распознавать ежедневные ритмы (например, обеденное время) и использовать это для проактивных физиологических манипуляций (например, голод, эмоции, выбор)... Таким образом, я предлагаю пометить данный API как вредный и призвать к [его] дальнейшей инкубации, возможно, пересмотреть более простые и менее инвазивные альтернативные подходы для определения мотивирующих вариантов использования».



Mozilla Firefox остаётся прямым конкурентом Google Chrome, поэтому неудивительно, что разработчики проекта не всегда положительно характеризуют действия другого лагеря. Однако речь идёт не только о Mozilla. Apple Safari работает на базе WebKit, и разработчики этого движка тоже обсуждали новый API. В частности, участвующий в проекте WebKit инженер Apple по разработке ПО Риосуке Нива (Ryosuke Niwa) заявил: «Основания для использования этого API не представляются достаточно вескими. Для начала, нет гарантии, что пользователь не вернётся к своему устройству сразу. Кроме того, кто может знать, с каким устройством пользователь работает в любой момент? Мы определённо не собираемся сообщать веб-сайтам обо всех устройствах, с которыми пользователь в любой момент может работать. Это очень серьёзное нарушение конфиденциальности для такого пользователя».



Фактический эффект этого нового API в Chrome станет очевидным по прошествии какого-то времени. Он может стать кошмаром для конфиденциальности пользователей или вообще оказаться незначительным. И стоит помнить, что веб-сайты не смогут обрабатывать данные в режиме ожидания, если пользователь самостоятельно не разрешит им этого.



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