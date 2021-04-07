FUJIFILM завершила приобретения бизнеса компании Hitachi

Корпорация FUJIFILM Corporation объявила о том, что она заключила 18 декабря 2019 г. соглашение с компанией Hitachi о приобретении бизнеса Hitachi Diagnostic Imaging, связанного с диагностической визуализацией, с целью дальнейшего расширения своей деятельности в сфере здравоохранения.
Сегодня Hitachi и компания FUJIFILM Healthcare, которая была создана Hitachi с целью организации поглощения медицинского Бизнеса, подписали соглашение о разделении компании в соответствии с запланированным поглощением. С началом процедуры разделения компании в отношении Бизнеса корпорация Fujifilm объявляет, что процесс приобретения должен завершиться 31 марта 2021 г
Благодаря этому приобретению корпорация Fujifilm расширяет свою деятельность в области медицинских систем.
Приобретаемый Бизнес широко представлен на международном уровне и предлагает полный ассортимент продукции, включая системы КТ и МРТ, рентгеновские и ультразвуковые системы. Данный Бизнес не только обеспечивает стабильную доходную базу, но и демонстрирует потенциал для дальнейшего роста.
В последние годы от поставщиков медицинского оборудования ожидается, что они предоставят решения, которые непосредственно выгодны для руководства медицинских учреждений и объединяют различную продукцию, включая системы КТ, МРТ, рентгеновские системы, PACS, эндоскопическое оборудование и системы ультразвуковой диагностики. Портфели продукции корпорации Fujifilm и Бизнеса Hitachi лишь в малой степени перекрывают друг друга. Сочетание их линеек оборудования позволяет значительно расширить возможности и предлагать медицинским учреждениям комплексные решения. Кроме того, передовые технологии обработки изображений и искусственного интеллекта корпорации Fujifilm можно использовать в комплексной линейке продукции Бизнеса для создания новых ценных решений, способствующих повышению качества медицинской помощи. Такие ценные решения будут распространяться в разных странах мира через обширную торговую сеть.
Корпорация Fujifilm создаст прочную коммерческую основу для того, чтобы стать ведущей международной компанией в области здравоохранения и играть лидирующую роль в улучшении качества медицинской помощи.
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