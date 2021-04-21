PayPal запустит в Китае локальный сервис для международных платежей

21 апреля 2021, 13:15

Американская электронная платёжная система PayPal планирует создать в Китае локальный кошелёк, с помощью которого пользователи смогут производить международные платежи.

В январе этого года PayPal стала первой иностранной фирмой, которая на 100 % владеет платёжной платформой в Китае, но до данного момента она не раскрывала своих планов.



В ходе групповой дискуссии, организованной телеканалом CNBC на Азиатском Форуме 2021 в Боао (провинция Хайнань, Китай), генеральный директор PayPal в Китае Ханна Цю (Hannah Qiu) сообщила, что компании нет планов конкурировать с доминирующими на китайском рынке игроками Alipay и WeChat Pay за внутренние транзакции. Вместо этого PayPal сосредоточится на международных платежах.



«Наш будущий бизнес в основном будет заключаться в трансграничных сделках, — рассказала Ханна Цю. — У нас на зарубежном рынке более 377 млн индивидуальных пользователей и более 20 млн корпоративных клиентов». Она подчеркнула, что главная цель компании — «навести мосты», чтобы помочь пользователям доставлять качественные китайские товары за границу и отправлять качественные зарубежные товары в Китай.



«У нас нет прямой конкуренции с местными платёжными компаниями. Вместо этого мы с ними активно сотрудничаем», — заявила Ханна Цю.

(С) 3dnews.ru